Escalações de Corinthians x Cruzeiro: Raposa com força máxima

O Cruzeiro contará todos os titulares na partida desta quarta-feira (23), contra o Corinthians, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com 33 pontos, três à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos, a Raposa defende invencibilidade de 10 partidas na competição.

O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão e poderá contar com o volante Lucas Silva e o zagueiro Villalba, que deixaram o jogo diante do Juventude, domingo (20), no Mineirão, com problemas médicos. O capitão da equipe queixou de dores no joelho esquerdo, e o argentino levou uma pancada no rosto.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

O goleiro Cássio vai enfrentar pela primeira vez o clube que defendeu de 2012 a 2024. Já o lateral-direito Fagner não foi relacionado para a partida, já que está emprestado pelo Corinthians, que paga parte de seus salários. Para poder escalar o jogador, o Cruzeiro teria de pagar uma multa prevista no contrato de empréstimo.

Cruzeiro não derrota Corinthians em Itaquera há quase seis anos

O Cruzeiro não derrota o Corinthians na Neo Química Arena desde 2019, quando venceu por 2 a 1, em 19 de outubro, pelo Brasileirão. Desde então, no entanto, foram apenas duas partidas no estádio do Timão, ambas com vitória do time da casa por 2 a 1: em 16 de abril de 2023 e em 20 de novembro de 2024, quando a Raposa usou um time reserva.

O Corinthians está em 10º lugar no Brasileiro, com 19 pontos, e vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, sábado (19). Pressionado, o técnico Dorival Júnior escala a equipe com:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Charles e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Memphis Depay e Talles Magno.