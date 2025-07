Corinthians e Cruzeiro ficam no 0 a 0, e Raposa mantém liderança

Numa partida bem disputada, Corinthians e Cruzeiro não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, a Raposa manteve a liderança provisória da competição, agora com 34 pontos, e ampliou a série invicta para 11 rodadas. O Timão chegou aos 20 pontos.

O Cruzeiro tomou a iniciativa no início da partida e esteve perto de marcar aos 10 minutos, quando Kaio Jorge furou na área, após belo passe de Christian. O Corinthians respondeu pouco depois, quando Memphis recebeu lançamento e entrou na área. Kaiki salvou. A partir daí, o jogo ficou equilibrado, mas sem grandes chances de gol de ambos os lados. Somente aos 39 minutos, outro lance chamou a atenção. Kaiki deu uma caneta em Gabriel e cruzou para a área. Christian não conseguiu finalizar.

Cruzeiro, de Matheus Pereira, e Corinthians, de José Martínez, fizeram jogo disputado na Neo Química Arena (Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians voltou para o segundo tempo com mais vontade e conseguiu a primeira finalização no jogo aos 5 minutos, com Talles Magno. A bola saiu à esquerda do gol de Cássio. Na sequência, o Cruzeiro arriscou duas finalizações de fora da área, com Kaiki e Matheus Pereira. Hugo Souza defendeu ambas.

Aos 21 minutos, começaram as substituições nas duas equipes, que tentaram abrir o placar até o fim. Aos 30 minutos, Memphis chutou para fácil defesa de Cássio. Sete minutos depois, Matheus Pereira, de falta, levou perigo ao gol de Hugo Souza. Aos 44 minutos, novamente Memphis tentou surpreender o goleiro do Cruzeiro, que desviou para escanteio. Após cobrança, Villalba salvou gol de Gustavo Henrique.

Veja os jogos de Corinthians e Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Botafogo, sábado (26), às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro joga no domingo (27), contra o Ceará, no Mineirão, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 CRUZEIRO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h30

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🟨 Cartões amarelos: José Martínez, Charles, Carrillo, Garro (Corinthians), Kaiki e Lucas Romero (Cruzeiro)🧑‍🤝‍🧑 Público: 31.541 presentes

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Kayke) e Rodrigo Garro; Memphis e Talles Magno (Ángel Romero).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR)

🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)