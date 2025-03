O Brasil foi derrotado pela Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira (25), no estádio Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A goleada, no entanto, foi uma boa notícia para a TV Globo, que registrou recorde de audiência da emissora em 2025, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Entre os paulistas, a transmissão marcou 28 pontos e 45% de participação entre 21h04 e 22h59, momento bola rolando, maior audiência da faixa de horário desde setembro de 2024. A última vez que o futebol bateu 28 pontos nessa praça foi justamente no primeiro confronto com os Hermanos, em novembro de 2023. A exibição do clássico em Buenos Aires ainda superou em 2 pontos a média de audiência das Eliminatórias na maior metrópole do país.

Já entre os cariocas, o jogo marcou 32 pontos e 48% de participação, a maior audiência da TV desde a final da Libertadores, em 30 de novembro do ano passado e também a melhor marca da faixa desde maio de 2024 - Flamengo x Bolívar, pela Libertadores.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

Com a derrota, o Brasil caiu para a quarta posição, com 21 pontos, e não tem classificação garantida. Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, Equador e Uruguai completam o G4. Agora, a Seleção só volta a campo em junho, contra o Equador.

