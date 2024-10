Depay manda recado para Craque Neto após gol de falta pelo Corinthians

Memphis Depay em ação pelo Corinthians em partida contra o Athletico-PR (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro

Memphis Depay mandou um recado para o ex-jogador Neto após ser destaque da vitória do Corinthians sob o Athletico-PR por 5 a 2, na última quinta-feira (17), na Neo Química, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, o atacante holandês foi decisivo ao marcar um golaço de falta quando o confronto ainda estava empatado.

➡️Quanto o torcedor do Corinthians vai gastar na vaquinha da Arena?

➡️Corinthians x Flamengo: STJD pune Yuri Alberto e Alcaraz; veja penas

Durante a passagem pela zona mista do estádio após a vitória, Depay foi abordado pelo repórter Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. O profissional aproveitou o momento para relatar a euforia do ex-camisa 10 do Corinthians ao vibrar com o gol do holandês na transmissão da partida. Na ocasião, Neto elogia o jogador e chega a imitar a comemoração clássica dele.

- Agradeço o carinho do 'mister' Neto. Eu acho que ele entende de futebol. Isso é importante para as pessoas da televisão, que tem esse trabalho de falar de futebol. Sem ser político, se é bom, é bom. No final do dia, há muitas pessoas assistindo televisão, e às vezes, as pessoas falam, mas não apontam a verdade - disse o atacante.

Neto imita comemoração clássica de Memphis Depay (Foto: Reprodução/YouTube)

Além disso, Depay também falou sobre como tem sido a passagem pelo Corinthians. O jogador se mostrou orgulhoso com o atual momento da carreira e declarou que pretende permanecer no clube para conquistar títulos.

- Estou orgulhoso. Sou um jogador que tem orgulho de jogar no Corinthians. Eu acredito que é um novo começo, temos muitas coisas para trabalhar no clube, e na equipe, mas tenho orgulho de está aqui e planejo trabalhar duro para alcançar o sucesso com o time - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vitória importante

Com o resultado contra o Athletico-PR, o Corinthians somou 32 pontos na tabela de classificação e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Agora, a equipe paulista volta a focar na disputa do título da Copa do Brasil. O alvinegro entra em campo neste domingo (20) para enfrentar o Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.