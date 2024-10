Memphis Depay se firma como titular e abre disputa no ataque do Corinthians

Depay durante partida do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 18/10/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

Principal contratação do futebol brasileiro na última janela de transferências, Memphis Depay cravou sua vaga na equipe titular do Corinthians. Em cinco partidas, o holandês acumula três participações para gols, todas em Itaquera, e intensificou a concorrência no ataque do clube paulista.

+ Memphis Depay comemora primeiro gol pelo Corinthians: 'Significa tudo'

+ Ramón Díaz destaca atuação de estrelas do Corinthians para reverter empate

Atualmente, a comissão técnica liderada por Ramón Díaz opta por escalar o time com dois atacantes. Com isso, Yuri Alberto, Ángel Romero e Talles Magno, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, disputam uma vaga ao lado do camisa 94.

Artilheiro e vice-artilheiro do Corinthians na temporada, Yuri e Romero foram titulares absolutos da equipe até agosto, quando o clube reformulou o elenco com nove contratações - incluindo a de Talles Magno.

A variedade de opções elevou a concorrência no setor, e Ramón Díaz agora precisa escolher, entre números e "grife", o parceiro de Depay para a reta final da temporada.

De falta, Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Números dos atacantes do Corinthians

Memphis Depay: um gols e duas assistências em cinco partidas

Yuri Alberto: 21 gols e seis assistências em 48 partidas

Ángel Romero: 14 gols e quatro assistências em 49 partidas

Talles Magno: três gols e três assistências em 10 partidas

Foram contabilizados apenas jogos do Corinthians

Pedro Raul, Pedro Henrique, Héctor Hernández e Gioavane também são opções para o setor ofensivo, mas correm por fora na disputa por uma vaga entre os titulares.

Memphis é desfalque na Copa do Brasil

Memphis Depay não poderá defender o Corinthians na atual edição da Copa do Brasil. O prazo de inscrição de novos jogadores na competição fechou no dia 9 de setembro, e o atacante holandês só foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no dia 10.

Nos bastidores, o clube argumentou que não recebeu a documentação da Federação Espanhola, que controla os registros de atletas no país, a tempo. A CBF, no entanto, afirmou que o sistema eletrônico não permite exceções.

Por outro lado, Depay está liberado para atuar na Copa Sul-Americana. Na semifinal da competição continental, o Corinthians encara o Racing, da Argentina, por uma vaga na decisão.

