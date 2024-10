Análise: Corinthians afasta ‘fantasma’ recente na fuga do Z-4

Corinthians venceu o Athletico por 5 a 2 e saiu do Z-4







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 18/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

O corintiano que esteve presente na Neo Química Arena na noite desta quinta-feira viveu diferentes emoções. O Timão saiu com uma goleada por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense que o tirou da zona de rebaixamento, entretanto, o roteiro do jogo foi assustador para a Fiel.

Nos primeiros 20 minutos, Matheuzinho marcou um golaço e Cacá aumentou o placar. Porém, o resto da primeira etapa foi de domínio dos paranaenses, que dominaram a partida e empataram o jogo com gols de Nikão e Erick. A Neo Química Arena não disse em voz alta, mas os mais de 40 mil corintianos no estádio lembraram do Internacional.

Fiel respirou aliviada após boa atuação no segundo tempo

No último jogo antes da parada para a Data Fifa, no dia 5 de outubro, o Timão empatou com o Internacional por 2 a 2. O resultado igual foi dolorido para a Fiel. O Corinthians jogava melhor, empilhou chances, vencia por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreu um gol de letra do garoto Ricardo Mathias. A equipe gaúcha igualou o placar.

Na luta contra o rebaixamento, o Corinthians foi ao mercado na janela do meio de ano e contratou diversos jogadores que formam a equipe titular atualmente, como Depay, Carrillo e Hugo. Entretanto, é impossível mudar o astral do time apenas com nomes.

Uma equipe que luta para não ser rebaixada sofre com as piores adversidades possíveis em jogos de futebol. O próprio corintiano lembra de 2007, quando chegou a ver até pênaltis marcados de bicicleta, como o de Iran no duelo contra o Goiás, em pleno Serra Dourada. O azar é presente e cruel nesses momentos.

Depois do duelo contra o Internacional, jogadores e torcedores apresentavam semblantes preocupados que mostravam um medo que supera a crise técnica, era o ‘fantasma’ de que talvez as coisas não vão dar certo.

O segundo tempo

A segunda etapa foi de redenção para este mesmo torcedor. Após a entrada de Romero no lugar de Bidon, Ramón Díaz colocou gás na equipe, que apertou o Athletico Paranaense e reverteu a má impressão do primeiro tempo. Além disso, contou com uma atuação de gala de Memphis Depay.

Considerado por muitos corintianos como um salvador, Memphis arrastou torcedores até o aeroporto de Congonhas, quando foi contratado em setembro, porque possui nele a esperança de ser diferente. E contra o Athletico Paranaense ele foi.

Em jogada individual, Memphis conseguiu levar a defesa adversária até a intermediária quando foi derrubado. O holandês mesmo bateu a falta, acertou o ângulo e marcou seu primeiro gol com a camisa do Timão. E tirou suspiros de alívio dos torcedores.

O restante da partida foi de domínio técnico e tático do Corinthians. O Timão ainda aumentou o placar com Garro e Yuri Alberto. Virou goleada na Neo Química Arena. Com o resultado, o clube alvinegro deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação do Brasileirão

Futuro

O torcedor ainda deve se preocupar com a zona de rebaixamento. O Vitória, atual 17º colocado, ainda vai jogar na rodada, enfrenta o Red Bull Bragantino, no domingo, e pode ultrapassar o Corinthians. Entretanto, neste final de semana ele vai pensar em outro objetivo.

Na balança entre céu e inferno que a Fiel vive em 2024, o domingo será um dia que o torcedor quer sonhar. Em um contexto muito diferente do Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, e precisa reverter uma desvantagem mínima. Se a semana começou afastando um ‘fantasma’, a Fiel deseja que o final de semana possa ser uma chance de ‘vingar’ a dolorosa derrota para os cariocas na decisão de 2022.