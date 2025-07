Camisas do Chelsea e provocações ao Palmeiras marcam amistoso do Corinthians

Ex-jogadores de Corinthians e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (5), no Mercado Livre Arena Pacaembu, às 15h (de Brasília). O duelo, denominado "Reencontro de Gigantes", homenageia os 13 anos da inédita conquista do Timão na Libertadores de 2012.

O confronto é uma forma da Fiel matar as saudades dos ex-jogadores daquele time, mas também do Corinthians, que não entra em campo desde junho, devido à interrupção do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes. A competição, inclusive, é assunto entre os torcedores na porta do Pacaembu.

Na noite da sexta-feira (4), o Palmeiras, arquirrival do Timão, perdeu por 2 a 1 para o Chelsea e foi eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes. Na véspera do duelo, muitos torcedores inclusive comparam camisas do time inglês, que estavam sendo vendidas na porta,

O vendedor, que preferiu não se identificar, disse que sempre comercializa camisas de times europeus, mas reconheceu, que a do Chelsea teve um crescimento de vendas na tarde deste sábado (5), segundo ele, só não era mais vendida que a do Corinthians

Uniformes da equipe inglesa sendo vendidos na porta do Pacaembu(Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Afinidade com os ingleses

Em 2012, meses após a conquista da Libertadores, o Corinthians conquistou o Mundial de Clubes, disputado no Japão. O adversário naquela decisão foi justamente o Chelsea, em partida que o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

O rival, por outro lado, não tem a mesma sorte com o time inglês. Foi a segunda vez que o Palmeiras foi derrotado para o Chelsea no torneio. Em 2022, as equipes decidiram o Mundial de Clubes, e o rival do Corinthians em 2012 venceu o clube alviverde por 2 a 1.