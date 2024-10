Taça do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







08/10/2024

Ídolo da Seleção Brasileira, Denílson "Show" comentou sobre a reta final do Brasileirão e cravou o campeão da edição 2024. Na opinião do ex-jogador, não vai dar para o Palmeiras e o Botafogo deve erguer a taça por ser mais regular.

- O Botafogo é um time muito regular em campo, aproveita as poucas oportunidades. Não apenas a técnica, mas também possui a confiança que facilita na tomada de decisões. Vendo como o Botafogo está jogando, dificilmente vai tropeçar. Foi uma chance desperdiçada pelo Palmeiras, claro ainda tem mais jogos pela frente. - disse Denílson sobre a disputa pelo título e completou:

- Eu acho que o Fortaleza não vai conseguir ter forças para lutar pelo título. Vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Do Flamengo para baixo, já era - concluiu.

Botafogo é o líder do Brasileirão 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Segundo especialistas, a pontuação 'mágica' para confirmar o título brasileiro seria 74 pontos. Hoje, o Glorioso tem 60, enquanto o Palmeiras tem 57. Ambos se enfrentam na 36ª rodada em partida que pode ser uma 'final antecipada' do Brasileirão.

Em 2024, o Botafogo tem 18 vitórias, seis empates e cinco derrotas, tendo o melhor saldo de gols da competição e o melhor visitante. No mesmo período do ano passado, o Glorioso era líder do Brasileirão com 59 pontos, após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR.