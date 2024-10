Retorno de Estêvão ao Palmeiras gera ‘dúvida positiva’ em Abel Ferreira

Abel Ferreira à beira do campo na partida contra o Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 09:35 • São Paulo (SP)

Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e atuou por 25 minutos no empate sem gols contra o RB Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do jovem gera dúvidas na comissão técnica de Abel Ferreira, que precisou modificar a estrutura do time no últimos dois compromissos da equipe.

Com a afirmação de Estêvão como um dos líderes técnicos do elenco e a rápida adaptação de Maurício ao novo clube, Raphael Veiga foi o escolhido para perder o posto entre os titulares. O camisa 23, no entanto, aproveitou as oportunidades geradas pela ausência da joia, marcou os dois gols do time na vitória sobre o Vasco e voltou a pleitear uma vaga entre os 11 iniciais.

Agora, caso deseje manter o esquema tático, a comissão portuguesa terá que escolher entre Veiga, artilheiro da "Era Abel Ferreira", e Maurício, responsável direto pela recuperação recente do Palmeiras no Brasileirão.

Devido à interrupção do campeonato nacional para disputa da Data Fifa, Abel terá quase duas semanas para avaliar as atividades da equipe, testar variações e definir a escalação ideal para a reta final de temporada.

O período sem compromissos também será fundamental para recuperar integralmente Estêvão, que permaneceu menos de 45 minutos em campo nos últimos 22 dias.

Em busca do tricampeonato

Com apenas o Brasileirão em disputa, o Palmeiras mantém o foco na conquista do tricampeonato da competição, algo que não ocorre desde o início do século, quando o São Paulo de Muricy Ramalho conquistou os títulos entre 2005 e 2007.

Vice-líder, a equipe comandada por Abel Ferreira totaliza 57 pontos, três atrás do Botafogo, rival direto do clube nas últimas duas temporadas. No próximo dia 20, o Verdão volta a campo para encarar o Juventude, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.