O ex-jogador Denílson se mostrou bastante emocionado após a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina, por 4 a 1, na última terça-feira (25), no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Durante o pós-jogo da partida, na transmissão dos canais Sportv, da rede Globo, o atual comentarista desabafou sobre o resultado.

O antigo atacante se declarou envergonhado com o desempenho da equipe do técnico Dorival Jr. no clássico contra a Argentina. Para Denílson, a derrota marcou a pior atuação da Seleção Brasileira nos últimos anos.

- Me senti envergonhado. É a primeira vez que vejo um jogo da Seleção Brasileira dentro do estádio depois que parei de jogar futebol. Trabalhando, enfim conectado ao jogo, mas de longe. Sentindo o calor da torcida adversária. Parabéns aos argentinos que fizeram uma grande festa aqui no monumental - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- É vergonhoso para o torcedor brasileiro, CBF, comissão, jogadores, porque desde o minutos três os torcedores argentinos já estavam gritando "olé". Foi 4 a 1 para a Argentino, com um peso. Foi merecido o resultado. E o gol do Brasil foi achado, em um erro do Romero. Não lembro de ter assistido um jogo da Seleção tão ruim tecnicamente e taticamente. Em um nível, tão distante da equipe adversária - concluiu.

Denílson Show em transmissão do SporTV (Foto: Reprodução)

Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Após sofrer a goleada, o Brasil caiu para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Por outro lado, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com o resultado.