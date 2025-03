Neto rasga o verbo sobre atuação da Seleção Brasileira e critica CBF: ‘Vergonha’

O ex-jogador Neto não poupou críticas à postura da Seleção Brasileira durante o jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em seu programa "Os Donos da Bola", da Band, desta quarta-feira (27), o comentarista também questionou a CBF sobre a convocação de alguns jogadores.

- A gente assiste todos os jogos, assiste Copa Pioneer, Série B, TV Cultura. Eu assisto tudo o que é futebol porque eu preciso falar sobre isso. Agora vocês da CBF, olha o que vocês fizeram com o futebol. Não é o 4 a 1, não é o 7 a 1 do Felipão - afirmou o comentarista.

- É uma vergonha o Palmeiras ter menos força que o Wolverhampton, é uma vergonha o Savinho ter mais força que o Flamengo... Acham mesmo que a Seleção Brasileira é do povo? - comentou.

Durante o programa, Neto trouxe um vídeo do programa "Resenhando com Júnior", quando Maurício Santos, ex-jogador do Palmeiras, fala sobre a suposta relação entre o número de vezes que um jogador deve ser convocado e as negociações em volta disso.

Neto dá palpite para final do Paulista

Durante o programa, Neto defendeu Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como um dos principais candidatos a assumir a Seleção Brasileira caso Dorival Júnior não continue no comando da amarelinha.

Além disso, o ex-jogador também deu seu palpite sobre a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, prevendo um empate sem gols (0 a 0) no jogo de volta, o que significaria título alvinegro. O clássico está marcado para esta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.