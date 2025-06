Denílson aponta qual resultado seria vexatório em Brasil x Paraguai

A Seleção Brasileira volta à campo para enfrentar o Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o ex-jogador Denílson analisou o confronto e apontou qual resultado seria vexatório para o Brasil no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o atual comentarista afirmou que um empate da Seleção seria um "vexame". Denílson destacou que as expectativas para a partida são altas e afirmou que acredita que a equipe do técnico Carlo Ancelotti dará show em campo.

- Vamos imaginar que o Brasil empate com o Paraguai. Para mim é vexame. Jogando em casa, estreia do Ancelotti no Brasil, na minha opinião vai dar show. A gente tem percebido que o ambiente está diferente. Mas se nos 10 minutos de jogo a equipe não se impor em campo, a torcida vai começar a jogar contra - analisou o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Medalhão da Espanha é detonado após final da Nations: ‘Aura de fracasso’

Seleção Brasileira x Paraguai

O confronto contra a equipe paraguaia marca a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção em solo nacional. Após empatar com o Equador em 0 a 0, na última quinta-feira (5), em Guayaquil, o italiano irá conhecer pela primeira vez o calor da torcida brasileira.

O momento acontecerá na terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil busca uma vitória para se aproximar da classificação para a Copa do Mundo de 2026. Do mesmo modo, o Paraguai tenta alcançar o mesmo objetivo.

continua após a publicidade

Neste momento, a Seleção Brasileira ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Por outro lado, o Paraguai se encontra na frente do Brasil, no terceiro lugar. As equipes somam respectivamente 22 e 24 pontos.