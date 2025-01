Neymar no Santos: números da primeira passagem do jogador

Neymar vestiu a camisa do Santos Futebol Clube entre 2009 e 2013, consolidando-se como um dos maiores ídolos da história do clube. Seu talento, gols e títulos fizeram dele uma referência do futebol sul-americano antes de sua transferência para o Barcelona. O Lance! relembra a primeira passagem de Neymar no Santos.

Os números de Neymar pelo Santos são impressionantes:

230 jogos disputados 115 vitórias, 59 empates e 56 derrotas 138 gols marcados 63 assistências 6 títulos conquistados

Além disso, Neymar conquistou prêmios individuais e quebrou recordes que poucos jogadores conseguiram atuando no futebol brasileiro.

Os títulos de Neymar pelo Santos

Durante sua passagem pelo Santos, Neymar ajudou o clube a conquistar seis títulos oficiais, incluindo competições estaduais, nacionais e internacionais.

Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012) – Tricampeonato estadual, com Neymar sendo o grande protagonista. Copa do Brasil (2010) – Conduziu o Santos ao título nacional, sendo o artilheiro da competição com 11 gols. Copa Libertadores (2011) – O título mais importante de sua carreira no Brasil, levando o Santos ao tricampeonato continental após 48 anos. Recopa Sul-Americana (2012) – Conquista internacional sobre a Universidad de Chile, consolidando a equipe santista no cenário sul-americano.

Neymar e a Bola de Ouro: destaque internacional atuando no Brasil

Mesmo atuando na América do Sul, Neymar foi reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo. Em 2011, aos 19 anos, ele terminou na 10ª posição da premiação da Bola de Ouro da FIFA, desbancando craques como Özil, Sneijder e David Villa.

Esse feito foi histórico, já que Neymar foi o último jogador a figurar entre os 10 melhores do mundo atuando no futebol sul-americano.

Em 2012, Neymar voltou a ser lembrado e ficou na 13ª colocação na disputa pelo prêmio, algo raro para jogadores que não atuam no futebol europeu.

O Prêmio Puskás e o gol histórico contra o Flamengo

Em 2011, Neymar conquistou o Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito do ano. O tento vencedor foi marcado contra o Flamengo, no icônico jogo em que o Santos perdeu por 5 a 4, mas que ficou marcado por um dos lances mais espetaculares da carreira do craque.

Na jogada, Neymar arrancou do meio de campo, deu um drible de letra em Ronaldo Angelim, tabelou com Borges e finalizou com categoria, deixando toda a defesa do Flamengo para trás.

O gol ficou eternizado na história do futebol mundial e garantiu ao jovem brasileiro mais um reconhecimento internacional.

A importância de Neymar para o Santos

Neymar não apenas trouxe títulos ao Santos, mas também recolocou o clube entre os protagonistas do futebol mundial. Seu talento atraiu olhares do mundo todo para a equipe, aumentando a visibilidade do futebol brasileiro.

Seu impacto dentro e fora de campo fez com que o Santos disputasse amistosos internacionais contra times como Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, fortalecendo a imagem do clube no exterior.

Além disso, sua presença ajudou o Santos a manter uma base forte de jogadores e revelou outros talentos, como Ganso, Danilo e Alex Sandro.

Neymar no Santos: uma trajetória inesquecível

A passagem de Neymar pelo Santos foi marcada por gols, títulos e momentos inesquecíveis. O craque saiu do clube como um dos maiores ídolos da história e segue sendo lembrado com carinho pelos torcedores santistas.

Agora, com a volta ao Santos, os torcedores sonham em ver o camisa 10 novamente brilhando na Vila Belmiro.