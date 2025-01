O Santos é dono de uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Entre muitos títulos e momentos que marcaram o mundo da bola, o Peixe também conta com temporadas interessantes, talvez não pelos resultados, mas pelo recheado elenco de figuras marcantes do esporte. O ano de 1994 é um destes casos, quando o Alvinegro Praiano reuniu um grupo de jogadores que se destacaram dentro e fora de campo, de forma positiva e negativa. Relembre com o Lance! a temporada e suas personagens.

Como foi a temporada do Santos em 1994?

A temporada de 1994 não começou com o "pé direito" para o Santos, já que o início difícil no Paulistão só rendeu uma vitória no meio de fevereiro, quando o Peixe venceu o Mogi Mirim por 1 a 0, em casa. Apesar da campanha sem muitas conquistas, após uma arrancada, a equipe conseguiu garantir a quarta colocação no Campeonato Paulista. Vale destacar também que, naquele ano, o torneio estadual foi "interrompido" por amistosos internacionais contra clubes japoneses, nos quais a equipe santista teve resultados positivos.

Realizada apenas uma vez, a Copa Bandeirantes rendeu um vice-campeonato ao Santos, após dois jogos contra o Corinthians, incluindo o histórico 6 a 3 para o Timão. Antes disso, no entanto, o Peixe levantou o troféu da Copa Dener ao vencer o Atlético-MG, pelo placar de 4 a 2, no estádio Caio Martins, em Niterói (RJ).

Já no Torneio Internacional Brasil-Itália, o Alvinegro Praiano terminou em terceiro lugar depois de uma vitória por 3 a 1 contra o Parma, da Itália. Com forte início, a equipe se classificou em segundo na fase de grupos do Campeonato Brasileiro, mas os resultados não se mantiveram positivos e o grupo foi eliminado na segunda fase, terminando na nona posição.

Os personagens do Santos de 1994

Filho do maior ídolo do Santos, Edinho era o goleiro do Peixe na temporada de 1994, quando defendeu o clube na campanha da Copa Dener. O herdeiro de Pelé chegou a ser muito requisitado em partidas amistosas da equipe, como contra o Chivas Guadalajara, o último confronto do time de Joãozinho na temporada.

Foi em 1994, também, que Giovanni chegou ao Santos e rapidamente se destacou por sua habilidade técnica e talento para decidir partidas importantes. Apesar de poucas partidas disputadas na temporada, a identificação do meia com a camisa alvinegra foi imediata, e ele se tornou uma referência técnica e emocional para a torcida. Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a goleada histórica sobre o Fluminense, por 5 a 2, com direito a uma atuação brilhante que lhe rendeu o apelido de "Messias da Vila".

Um dos maiores nomes do Corinthians, o ex-meia Neto não teve uma atuação bem sucedida no Santos no segundo semestre de 1994, quando defendeu a camisa alvinegra pelo Brasileirão e Supercopa dos Campeões da Libertadores. A ida do craque ao Peixe foi um dos passos tomados pelo presidente Miguel Kodja Neto para a reestruturação do clube, em um ano difícil e sem grandes feitos. Pelo Alvinegro Praiano, o ex-jogador disputou apenas 18 jogos e marcou três gols.

A marcante camisa do Santos de 1994

Camisa do Santos para a temporada de 1994 (Foto: Seu Lance!)

🔰 TIME: Santos

📆 TEMPORADA: 1994

🔢 NÚMERO: 9

💪 TAMANHO: M

A camisa do Santos de 1994, na versão torcedor e com o número 9 de Guga, é uma peça histórica e rara que homenageia um dos momentos mais marcantes da história do Peixe: o bicampeonato mundial, de 1962 e 1963. Produzida pela AMDDMA, ela conta com memórias de uma temporada cheia de emoções, além de um elenco repleto de grandes nomes do futebol.

O design da camisa, com o tradicional preto e branco, é marcado pela simplicidade e por detalhes marcantes, como a escrita "bi-mundial" logo abaixo do escudo "principal" e o formato do escudo do time repetido por toda extensão do tecido em branco, menos na gola em "V" coberta pelo símbolo da patrocinadora.

No tamanho M e condição impecável, esta camisa do Santos não é apenas um uniforme, mas uma parte da memória viva que, apesar da temporada difícil, representa a passagem de um grupo de jogadores marcantes. Além da rica história, a peça rara é um dos grandes destaques do leilão do Seu Lance! pelo seu valor baixo de apenas R$ 99.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo dez camisas históricas e emblemáticas no terceiro leilão do Seu Lance! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 10 de fevereiro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Como fazer para dar um lance?

Para participar do leilão, basta visitar o site Seu Lance!, abrir a aba "catálogos" e navegar pela grande variedade de itens históricos do futebol brasileiro e mundial. Após encontrar aquela camisa lendária que você tanto procurava, é só realizar o cadastro no site e participar: escreva o valor desejado e aperte o botão "Fazer Lance". As camisas estarão disponíveis até o dia 10 de fevereiro, quando o Lance! promoverá um novo pregão ao vivo no canal de YouTube e no perfil do Instagram para anunciar os resultados.

