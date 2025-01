Entenda o que dificulta a chegada de Deivid Washington ao Santos

O Santos possui conversas avançadas para o retorno de Deivid Washington ao clube, mas uma discordância nos termos das negociações com o Chelsea, da Inglaterra, travaram as tratativas nas últimas horas.

Anteriormente, as partes acordaram que o salário do atacante seria pago pelo Peixe. No entanto, a diretoria alvinegra recuou da ideia e agora tenta dividir parte dos vencimentos do atleta, algo considerado impraticável pela equipe londrina.

A ideia da diretoria do Santos é ter Deivid Washington, que tem o desejo de atuar com Neymar, por empréstimo até dezembro de 2025. Caso a transferência se concretize, o Peixe chegará a dez reforços nesta janela.

Formado nas categorias de base do Peixe, o atacante estreou no elenco profissional em 2023, quando disputou 16 partidas e marcou dois gols. No ano seguinte, foi negociado com o Chelsea e, posteriormente, rebaixado à equipe sub-20. Já na atual temporada, ainda não recebeu oportunidades no time de Enzo Maresca.

Deivid Washington, atualmente no Chelsea, durante treinamento do Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Contratações do Santos nesta janela

Até o momento, o Santos anunciou os seguintes nomes: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o meia Thaciano e o atacantes Tiquinho Soares e Álvaro Barreal.

Já Neymar, que rescindiu seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, irá desembarcar na próxima sexta-feira (31) para ser anunciado oficialmente.