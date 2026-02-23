Atitude de Pedro em Madureira x Flamengo chama atenção: 'Humilde'

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0, no último domingo (22), dentro do Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após o apito final da partida, o atacante Pedro trocou de camisa e tirou uma foto com um adversário. A atitude repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta alcança marca pelo Flamengo e recebe recado: 'Nos salve'

O jogador que teve a interação com o artilheiro rubro-negro foi Juninho, camisa 10 do Madureira. Ao ter contato com o atacante depois do apito final, o jogador se mostrou visivelmente emocionado e contente.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a disponibilidade de Pedro com o adversário. A grande maioria dos internautas aprovou o gesto e especulou sobre o que fariam se fossem o jogador do Madureira na ocasião. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Como foi Flamengo x Madureira

Texto por: Márcio Dolzan

O torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã para a semifinal com o Madureira no inglório horário das 20h30 de domingo recepcionou o time demonstrando insatisfação com o desempenho neste início de temporada. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foi o grito entoado por uma organizada antes mesmo de a bola rolar. E o que a equipe demonstraria nos pouco mais de 45 minutos que se seguiriam no primeiro tempo só fizeram essa insatisfação aumentar.

continua após a publicidade

Porque, se por um lado o Flamengo não tenha sofrido nenhum tipo de pressão do Madureira — o goleiro Andrew foi quase um espectador dentro de campo —, por outro também não conseguiu transformar sua presença ofensiva em chances claras de gol. Elas foram raras, fruto quase exclusivo de investidas de Carrascal e Cebolinha pelo lado esquerdo. E, ainda que o time tenha finalizado sete vezes em direção à meta de Neguete, no primeiro tempo o Flamengo foi um latifúndio improdutivo de criatividade. Na saída para o vestiário, vaias e novo coro de "time sem vergonha" ecoaram pelas arquibancadas.

Filipe Luís resolveu mexer no time no intervalo. O Flamengo voltou com Samuel Lino e Arrascaeta para o segundo tempo, e as mudanças surtiram efeito. O time rubro-negro recomeçou a partida mais incisivo, e abriu o marcador logo aos 8 minutos, em chute de De La Cruz da entrada da área.

O gol devolveu a alegria à arquibancada, e o Flamengo enfim respondeu em campo. Arrascaeta ampliou de pênalti aos 17 — foi seu centésimo gol com a camisa rubro-negra — e Luiz Araújo fez mais um aos 40.