Arrascaeta alcança marca pelo Flamengo e recebe recado: 'Nos salve'

Arrascaeta alcançou mais uma marca histórica com a camisa do Flamengo, neste domingo (22). Em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o uruguaio marcou um dos três gols rubro-negros na vitória sobre o Madureira. Além dele, De La Cruz e Luiz Araújo também balançaram as redes.

Arrascaeta dá passe em jogo entre Flamengo e Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo

O maior vencedor da história do Flamengo, Arrascaeta chegou a marca de 100 gols pelo time carioca. Apesar da marca importante alcançada, a equipe comandada por Filipe Luís vive um começo de temporada irregular e foi cobrada pelos torcedores presentes no Maracanã. Isso porque, na próxima quinta-feira (26), o Rubro-Negro encara o Lanús valendo o título da Recopa Sul-Americana. Nas redes sociais, alguns rubro-negros mandaram recado para o camisa 10:

Como foi Flamengo x Madureira?

O torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã para a semifinal com o Madureira no inglório horário das 20h30 de domingo recepcionou o time demonstrando insatisfação com o desempenho neste início de temporada. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foi o grito entoado por uma organizada antes mesmo de a bola rolar. E o que a equipe demonstraria nos pouco mais de 45 minutos que se seguiriam no primeiro tempo só fizeram essa insatisfação aumentar.

Porque, se por um lado o Flamengo não tenha sofrido nenhum tipo de pressão do Madureira — o goleiro Andrew foi quase um espectador dentro de campo —, por outro também não conseguiu transformar sua presença ofensiva em chances claras de gol. Elas foram raras, fruto quase exclusivo de investidas de Carrascal e Cebolinha pelo lado esquerdo. E, ainda que o time tenha finalizado sete vezes em direção à meta de Neguete, no primeiro tempo o Flamengo foi um latifúndio improdutivo de criatividade. Na saída para o vestiário, vaias e novo coro de "time sem vergonha" ecoaram pelas arquibancadas.

Jogadores do Flamengo abraçados em jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

Filipe Luís resolveu mexer no time no intervalo. O Flamengo voltou com Samuel Lino e Arrascaeta para o segundo tempo, e as mudanças surtiram efeito. O time rubro-negro recomeçou a partida mais incisivo, e abriu o marcador logo aos 8 minutos, em chute de De La Cruz da entrada da área.

O gol devolveu a alegria à arquibancada, e o Flamengo enfim respondeu em campo. Arrascaeta ampliou de pênalti aos 17 e Luiz Araújo fez mais um aos 40.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Flamengo pode até mesmo perder por dois gols para o Madureira no jogo da volta, marcado para segunda-feira (2 de março) também no Maracanã, que ainda assim estará na final do Estadual. Antes, porém, o time encara o Lanús na próxima quinta-feira (26) pelo jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana.

