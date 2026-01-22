Filipe Luís estreia do Flamengo em 2026 diante do Vasco: 'Não impressiona'

Filipe Luís elogiou o desempenho do elenco do Flamengo após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O clássico marcou a primeira partida do time profissional rubro-negro em 2026 e a estreia do treinador na temporada, após a renovação de contrato, em meio à antecipação do elenco principal por causa dos resultados do sub-20 no estadual.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Henrique aponta fator-chave para vitória do Flamengo contra o Vasco

Na entrevista coletiva, Filipe afirmou que o resultado não o surpreendeu pelo conhecimento que tem do grupo e destacou a capacidade dos jogadores de assimilar ideias quando há tempo de trabalho. O técnico reconheceu pontos a corrigir, mesmo com alto volume ofensivo na partida, e ressaltou o nível do elenco.

— Não me impressiona, porque eu já conheço os jogadores. Eu sei a forma como eles são, a ambição que têm de jogar, de performar e de se divertir em campo. Você falou bem: quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve as ideias e absorve os conceitos. Hoje, apesar de ter sido um jogo com volume muito alto de finalizações, ainda existem pontos a melhorar, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei, principalmente, foi ver como os jogadores se cuidam, entendem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que têm. Só de perto é possível entender o nível de jogador de que estamos falando no elenco do Flamengo. É um nível muito alto e foi um jogo excepcional — declarou.

continua após a publicidade

O treinador também explicou o critério adotado para definir quem teria condições de atuar no clássico, citando a integração entre os departamentos do clube e a avaliação individual dos atletas, especialmente após o período de pré-temporada.

— O trabalho é sempre transdisciplinar. Tentamos conversar com todos os departamentos, depois analisamos os relatórios, mas, no fim das contas, sou eu que tenho o olhômetro, que converso com os jogadores e entendo a condição de cada um. Alguns estavam à disposição, outros não, ou não se sentiam preparados para começar ou para ter uma minutagem maior. É um trabalho muito detalhado de todos, desde a fisiologia até a preparação física. Não é à toa que nossa equipe chegou à final do Mundial, levou o jogo à prorrogação contra o melhor time do mundo, correndo até o fim e sem lesões. Tenho muito orgulho do meu preparador físico — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Filipe Luís ainda comentou o processo de renovação com o Flamengo e revelou incômodo com avaliações feitas antes do desfecho das negociações. O técnico disse que se sentiu atingido por julgamentos e afirmou estar satisfeito com o retorno ao comando da equipe.

— Como eu falei, no ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e, pelo que entendi, a torcida também queria que eu permanecesse. O interesse existia de todas as partes. Não somos pessoas fáceis: eu não sou uma pessoa fácil, o Bap também não é, o Boto também não é, e os empresários tampouco. Isso leva tempo. Mas, nesse processo, tudo saiu da linha. O que eu escutei me deixou muito triste. Treinadores ou jogadores que querem tomar decisões não podem ser rotulados como mercenários ou como alguém que saiu pela porta dos fundos. Não podem ser as duas coisas — disse o técnico.

— Primeiro é preciso esperar o fim do processo e, depois, as pessoas podem declarar o que aconteceu. Esse pré-julgamento me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu. Ainda assim, acredito que tenha sido o melhor para todos. Hoje, estou onde queria estar. Como sempre falei para vocês, não minto: estou muito feliz por estar novamente sentado nessa cadeira, colocando tudo o que fiz até agora em jogo, com novos desafios e uma energia renovada — completou.

*Matéria em atualização

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante entrevista coletiva após vitória sobre o Vasco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Outras respostas de Filipe Luís após Flamengo x Vasco

Revezamento entre Bruno Henrique e Pedro

— Primeiro, eu tenho que exaltar o meu capitão, o Bruno. Ele é um cara que contagiou todo o grupo para estar disponível hoje, para entrar em campo com a energia que teve, e isso passa muito pela atitude de um verdadeiro líder. Um líder não se mede por palavras, mas por atitudes. Ele foi o primeiro a se colocar à disposição, mesmo sem estar nas melhores condições. Disse que poderia ajudar por 45 minutos.

— O Pedro não estava preparado para jogar 45 minutos, mas também fez um sacrifício para atuar nos outros 45. Ele vem de uma lesão importante, está sem ritmo de jogo, teve uma lesão no braço e outra na perna, que o deixaram muito tempo fora. Ainda assim, se colocou à disposição da equipe e jogou o tempo que faltava. Foi um acordo entre eles. Os dois são ídolos espetaculares e seguem com o mesmo desejo: continuar fazendo história.