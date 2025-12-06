O Flamengo divulgou, neste sábado (6), a lista com os 26 jogadores relacionados para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. A delegação embarca com o sonho de buscar o título mundial, mas com novidades na lista: enquanto o artilheiro Pedro viaja com o grupo, o lateral Viña e o volante Allan ficaram fora.

A presença de Pedro na lista é a grande notícia, mas requer cautela. Apesar de integrar a delegação que vai ao Catar, o departamento médico e a comissão técnica já trabalham com a informação de que o camisa 9 provavelmente não terá condições de jogo.

Pedro falou sobre jogar a competição: - Estou fazendo de tudo para estar no Mundial e espero estar lá. Foi uma lesão difícil na coxa, mas estou trabalhando para, se Deus quiser, estar lá - disse o centroavante durante a comemoração do título da Libertadores, em entrevista para a Flamengo TV.

Por outro lado, duas ausências chamaram a atenção. O lateral-esquerdo Matías Viña ficou fora por opção técnica de Filipe Luís, assim como o volante Allan, que também não embarcou com o grupo.

O caminho do Flamengo até o PSG

O Flamengo já tem sua programação definida em Doha. A equipe treinará na noite de domingo e no horário da tarde na segunda e terça-feira. O Rubro-Negro precisa vencer na estreia o Cruz Azul (México) para avançar.

Se passar pelos mexicanos, o desafio seguinte será contra o Pyramids (Egito), no sábado. Somente vencendo esses dois duelos o Flamengo chegará à grande final contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Todas as partidas serão realizadas no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

Como garantiu o título do Brasileirão de forma antecipada na última quarta-feira (3), ao vencer o Ceará, o Flamengo "esqueceu" a última rodada do nacional. O time que enfrenta o Mirassol neste sábado, às 18h30, será totalmente alternativo, permitindo que o elenco principal e a comissão técnica foquem exclusivamente na viagem e na adaptação ao Oriente Médio.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha, Rossi.

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira.

Meio-campistas: Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho, Saúl, Wallace Yan.

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Gonzalo Plata, Samuel Lino.

Filipe Luis e Arrascaeta em Flamengo x Racing (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

