Campeão com o Guarani, Luizão destaca importância da Copinha: 'Fantástico'

Principal torneio das categorias base no Brasil, a Copinha é conhecida historicamente por revelar grandes talentos para o futebol nacional. Um exemplo marcante é o pentacampeão Luizão, fruto de uma das gerações mais talentosas do Guarani. Campeão com o bugre na edição de 1994, o ex-atacante comentou sobre a importância da competição para os jovens atletas.

- A Copinha é um cenário para aqueles jogadores que sonham em alcançar seus objetivos e querem chegar à equipe profissional. É uma competição muito importante, principalmente para aqueles jogadores que vêm do interior, de todos os cantos do Brasil, porque todo mundo está acompanhando - disse Luizão.

A façanha do time de Campinas é lembrada até hoje. Após vencer Corinthians e Palmeiras nas fases iniciais, o Guarani surpreendeu ao derrotar o então campeão São Paulo na grande final, conquistando o único título de sua história. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Luizão relembrou a campanha do Bugre na Copinha e elegeu o herói do título.

- Já era profissional pelo Guarani, desde 1992, e descia para fazer alguns jogos com a equipe que disputava a Copinha. Lembro que jogamos contra o Nagoya, do Japão, e vencemos Corinthians e Palmeiras, antes de chegar na final. Contamos muito com as defesas do Pitarelli, que foi o grande herói dessa Copinha para o Guarani - completou.

Depois de garantir a classificação nos pênaltis contra Juventude e Londrina, o Guarani chegou para a grande final contra o São Paulo, diante de um Pacaembú lotado. Comandados pelo jovem Muricy Ramalho, a equipe Tricolor fazia uma campanha perfeita, chegando à decisão com oito vitórias em oito jogos disputados. Entre os titulares estava o histórico goleiro Rogério Ceni.

Apesar do favoritismo Tricolor, o Guarani não se abateu e buscou o empate, com um jogador a menos, e levou o confronto para os pênaltis. Nas cobranças, Pitarelli virou herói e conduziu o Bugre ao seu primeiro título de Copinha. Após 32 anos dessa conquista, Luizão relembrou momentos da grande final e definiu o título como fantástico para sua carreira.

- Chegamos para a final contra o São Paulo, onde eles eram totalmente favoritos, com o Pacaembú lotado. Ainda tivemos o Maurício expulso no jogo, mas conseguimos conquistar um título maravilhoso, que ficou marcado na história do clube. É a única Copinha que o Guarani tem até hoje. Me lembro que saí machucado com uma lesão no tornozelo, mas poder ganhar do São Paulo, com todo mundo torcendo contra, foi fantástico - finalizou Luizão.

Este ano, a final acontece neste domingo (25), entre São Paulo e Cruzeiro, às 11h, na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Da Copinha ao topo do mundo: a trajetória de Luizão no futebol

Luizão começou sua carreira no Guarani, clube que o revelou em 1992. Após se sagrar campeão da Copinha pelo time de Campinas, ele foi contratado pelo Palmeiras em 1996, onde se tornou o principal artilheiro do atacante dos 100 gols, ao lado de Rivaldo, Müller e Djalminha.

Sua passagem pelo Palmeiras abriu portas para outros grandes clubes, e em 1997 ele chegou ao Deportivo La Coruña, da Espanha.Após retornar ao Brasil, Luizão teve um período de grande destaque no Vasco da Gama, sendo campeão da Libertadores em 1998. Posteriormente, ele passou pelo Corinthians, onde continuou empilhando títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

No início dos anos 2000, Luizão também jogou pelo Grêmio, São Paulo e Flamengo, sempre mantendo sua regularidade como goleador. Sua carreira internacional incluiu passagens por clubes como Hertha Berlim, na Alemanha, e Nagoya Grampus, no Japão. Ele encerrou sua carreira em 2009, após breve passagem pelo Brasiliense.

Pela Seleção Brasileira, Luizão foi uma peça importante na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2002, sendo lembrado por sua contribuição dentro e fora de campo.