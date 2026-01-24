menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Cicinho e Edu Dracena cravam resultado de Palmeiras x São Paulo; veja palpites

Equipes se enfrentam pelo Paulistão, neste sábado (24)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
07:20
Palmeiras x São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraPalmeiras x São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, os comentaristas do programa "Jogo Aberto", da emissora Band, palpitaram no possível resultado do clássico.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Palmeiras e ex-Botafogo, Thiago Almada decide futuro para 2026

A dinâmica aconteceu na última sexta-feira (23), e participaram dela: Renata Fan, Ronaldo Giovanelli, Cicinho, Edu Dracena, João Pedro Sgarbi, João Paulo Cappellanes e Marco Aurélio Cunha. Dos participantes, dois palpitaram em empate, três em uma vitória do Palmeiras e dois em uma derrota do São Paulo. Veja abaixo:

  • Ronaldo Giovanelli: 0 a 0.
  • Renata Fan: 2 a 1 para o Palmeiras.
  • Marco Aurélio Cunha: 1 a 0 para o São Paulo.
  • Cappellanes: 3 a 0 para o Palmeiras.
  • Sgarbi: 1 a 1.
  • Cicinho: 2 a 1 para o São Paulo
  • Edu Dracena: 2 a 0 para o Palmeiras

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Ambas as equipes chegam para o clássico com pressão nos bastidores.

continua após a publicidade

De um lado, o Alviverde vem de uma goleada para o Novorizontino por 4 a 0 na última rodada do Paulistão. Para o clássico, as expectativas são de força máxima da equipe do técnico Abel Ferreira, que busca da a volta por cima.

Já o São Paulo, se encontra em uma situação semelhante. A equipe também vive momento crítico dentro de campo, tendo perdido na última rodada para a Portuguesa por 3 a 2, no Morumbis. Hernán Crespo busca superar as adversidades dentro e fora das quatro linhas.

continua após a publicidade

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Palmeiras x São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras x São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias