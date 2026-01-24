Cicinho e Edu Dracena cravam resultado de Palmeiras x São Paulo; veja palpites
Equipes se enfrentam pelo Paulistão, neste sábado (24)
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, os comentaristas do programa "Jogo Aberto", da emissora Band, palpitaram no possível resultado do clássico.
➡️ Alvo do Palmeiras e ex-Botafogo, Thiago Almada decide futuro para 2026
A dinâmica aconteceu na última sexta-feira (23), e participaram dela: Renata Fan, Ronaldo Giovanelli, Cicinho, Edu Dracena, João Pedro Sgarbi, João Paulo Cappellanes e Marco Aurélio Cunha. Dos participantes, dois palpitaram em empate, três em uma vitória do Palmeiras e dois em uma derrota do São Paulo. Veja abaixo:
- Ronaldo Giovanelli: 0 a 0.
- Renata Fan: 2 a 1 para o Palmeiras.
- Marco Aurélio Cunha: 1 a 0 para o São Paulo.
- Cappellanes: 3 a 0 para o Palmeiras.
- Sgarbi: 1 a 1.
- Cicinho: 2 a 1 para o São Paulo
- Edu Dracena: 2 a 0 para o Palmeiras
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Palmeiras x São Paulo
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Ambas as equipes chegam para o clássico com pressão nos bastidores.
De um lado, o Alviverde vem de uma goleada para o Novorizontino por 4 a 0 na última rodada do Paulistão. Para o clássico, as expectativas são de força máxima da equipe do técnico Abel Ferreira, que busca da a volta por cima.
Já o São Paulo, se encontra em uma situação semelhante. A equipe também vive momento crítico dentro de campo, tendo perdido na última rodada para a Portuguesa por 3 a 2, no Morumbis. Hernán Crespo busca superar as adversidades dentro e fora das quatro linhas.
🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias