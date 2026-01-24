Cicinho e Edu Dracena cravam resultado de Palmeiras x São Paulo; veja palpites

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, os comentaristas do programa "Jogo Aberto", da emissora Band, palpitaram no possível resultado do clássico.

A dinâmica aconteceu na última sexta-feira (23), e participaram dela: Renata Fan, Ronaldo Giovanelli, Cicinho, Edu Dracena, João Pedro Sgarbi, João Paulo Cappellanes e Marco Aurélio Cunha. Dos participantes, dois palpitaram em empate, três em uma vitória do Palmeiras e dois em uma derrota do São Paulo. Veja abaixo:

Ronaldo Giovanelli: 0 a 0.

Renata Fan: 2 a 1 para o Palmeiras.

Marco Aurélio Cunha: 1 a 0 para o São Paulo.

Cappellanes: 3 a 0 para o Palmeiras.

Sgarbi: 1 a 1.

Cicinho: 2 a 1 para o São Paulo

Edu Dracena: 2 a 0 para o Palmeiras

Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Ambas as equipes chegam para o clássico com pressão nos bastidores.

De um lado, o Alviverde vem de uma goleada para o Novorizontino por 4 a 0 na última rodada do Paulistão. Para o clássico, as expectativas são de força máxima da equipe do técnico Abel Ferreira, que busca da a volta por cima.

Já o São Paulo, se encontra em uma situação semelhante. A equipe também vive momento crítico dentro de campo, tendo perdido na última rodada para a Portuguesa por 3 a 2, no Morumbis. Hernán Crespo busca superar as adversidades dentro e fora das quatro linhas.

