Ex-goleiro Bruno vira foragido após viajar ao Acre sem autorização judicial

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra Bruno Fernandes. A ordem foi emitida no dia 5 de março. O ex-goleiro do Flamengo descumpriu as regras da liberdade condicional ao viajar para outro estado sem permissão judicial. Ele cumpre pena pelo assassinato de Eliza Samudio, cometido em 2010.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reagem à jogada de Neymar: 'Só esse lance já garante ele na Copa'

Bruno é considerado foragido pelas autoridades fluminenses. A Justiça revogou o benefício da liberdade condicional. O ex-atleta deveria retornar ao regime semiaberto. Entretanto, ele não compareceu para cumprir a determinação judicial.

A decisão foi motivada por uma viagem realizada no dia 15 de fevereiro. Bruno se deslocou até o Acre para jogar pelo Vasco-AC. As condições impostas pela Justiça proibiam que ele deixasse o território do Rio de Janeiro. A ida ao estado do Norte violou as regras estabelecidas.

continua após a publicidade

O ex-goleiro foi condenado em 2013 a mais de 22 anos de prisão. Os crimes incluem homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Eliza Samudio foi assassinada após cobrar o reconhecimento de paternidade do filho que teve com Bruno. O menino, Bruninho Samudio, atualmente é goleiro das categorias de base do Botafogo.

Bruno ficou preso em regime fechado de 2010 a 2019. Naquele ano, progrediu para o regime semiaberto. A liberdade condicional foi concedida em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Posicionamento da defesa de Bruno

A advogada Mariana Migliorini, responsável pela defesa, informou ao "G1" que orientou o ex-goleiro a não se apresentar à Justiça. A defesa vai recorrer da decisão. A orientação é aguardar a análise do recurso antes de qualquer apresentação.

— Se ele se apresentar agora, pode acabar ficando em regime fechado como se fosse semiaberto, o que entendemos ser uma medida irregular — afirmou a advogada Mariana Migliorini.

A defesa sustenta que Bruno vinha cumprindo regularmente as condições impostas desde a concessão do benefício. Durante aproximadamente três anos, ele compareceu ao patronato sempre que solicitado. Assinou regularmente. Manteve o endereço atualizado. Seguiu as exigências estabelecidas pela Justiça.

🤑 Aposte em jogos do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável