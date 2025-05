O Vitória entra em campo às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) em um confronto direto contra o Santos, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da luta contra a zona de rebaixamento, esse jogo também pode ficar marcado para os rubro-negros pela quebra de um jejum que já perdura por quase 12 anos sem vencer o Peixe.

Jogadores do Vitória comemoram gol de Dinei contra o Santos, último jogo antes do início do longo tabu rubro-negro (Foto: Felipe Oliveira)

A última vez que o Vitória saiu com os três pontos contra o Santos foi pela 35ª rodada do Brasileirão 2013, ano em que o time baiano emplacou sua melhor campanha na era dos pontos corridos (5º colocado, com 59 pontos). Com gols de Dinei e Maxi Biancucchi, o Leão de Ney Franco venceu por 2 a 0 no Barradão e se consolidou na parte de cima da tabela.

Essa, porém, foi a última vez que o Rubro-Negro derrotou o Peixe. De lá para cá foram oito jogos, com sete vitórias do Alvinegro e um empate. O último confronto entre as equipes foi pela 28ª rodada da Série A 2018, quando o time do Santos venceu por 1 a 0 no Barradão.

Neymar volta ao Barradão pelo Santos

Neymar comemora gol contra o Vitória na final da Copa do Brasil 2010 (Foto: Santos FC)

Esse jogo terá o ingrediente a mais por conta do retorno de Neymar ao Barradão. A última vez que o astro pisou no gramado do estádio foi justamente na final da Copa do Brasil de 2010, quando o Santos perdeu por 2 a 1, mas foi campeão do torneio depois de construir uma vantagem de 2 a 0 na Vila Belmiro. Além de marcar no jogo da ida, o atacante deu assistência para o gol de Edu Dracena em Salvador.

Depois de passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal, Neymar volta ao Barradão com a expectativa de ajudar o time na luta contra o rebaixamento, manter o tabu nos confrontos entre Santos e Vitória e superar a eliminação para o CRB na Copa do Brasil. O Peixe está na 19ª colocação, com cinco pontos, enquanto o Leão é o 16º, com nove.