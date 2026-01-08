Pedro antecipa retorno das férias e se representa ao Flamengo

Pedro antecipou o fim das férias e se voltou aos treinos no Flamengo nesta quinta-feira (8), quatro dias antes do previsto. A reapresentação do elenco rubro-negro está marcada para a próxima segunda-feira (12).

Nesta manhã, o camisa 9 publicou imagem no CT Ninho do Urubu com a legenda "De volta". O Lance! entrou em contato com clube e o staff do atleta, que confirmou o retorno antecipado do atleta aos treinamentos. O centroavante realizou trabalho na academia visando a parte física, ainda sem o restante dos companheiros.

Pedro publica "story" no Instagram no CT do Flamengo (Foto: Reprodução)

Pedro teve 2025 conturbado e prejudicado por lesões

Pedro passou por um ano de altos e baixos em 2025. Após retornar de lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho em abril. Contudo, demorou para retomar a titularidade e entrou em conflito com o técnico Filipe Luís e a diretoria.

No segundo semestre, por outro lado, o atacante voltou a ter sequência e ser peça fundamental no Rubro-Negro, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quando a fase era das melhores, porém, surgiram novas lesões: uma na coxa esquerda e outra no antebraço direito, que o deixaram fora até a semifinal da Copa Intercontinental.

Flamengo busca atacante no mercado

A principal investida do Flamengo no mercado tem sido por um centroavante de mobilidade para disputar posição com Pedro. O clube chegou a fazer investida por Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas esbarrou em negativas da Raposa. Apesar disso, a diretoria segue monitorando nomes e a tendência é trazer um nome forte para o comando de ataque, sobretudo com a saída de Juninho e a escassez no setor.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.