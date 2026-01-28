Livro celebra a trajetória de Evaristo de Macedo, ídolo de Flamengo, Barcelona e Real Madrid

Livro sobre a trajetória de Evaristo de Macedo será lançado em dois eventos no Rio de Janeiro nesta semana. A obra "Evaristo de Macedo: O símbolo sagrado do futebol", escrita por Luciano Ubirajara Nassar e Sérgio Pugliese, terá lançamentos na sexta-feira (30), das 16h às 18h, no Museu Flamengo, e no sábado (31), a partir das 11h, no bar Bigorrilho Leblon, em parceria entre a Editora Nassar e o Museu da Pelada.

Ídolo de Flamengo, Barcelona e Real Madrid, Evaristo teve carreira marcada por feitos históricos no Brasil e na Europa. Pela Seleção Brasileira, é o único jogador a marcar cinco gols em uma mesma partida, no amistoso contra a Colômbia, em 1957, marca que permanece como recorde.

Ainda em 1957, o atacante entrou para a história do Barcelona ao marcar um dos gols na vitória por 4 a 2 sobre um combinado de Varsóvia, na inauguração do Camp Nou. No ano seguinte, fez o primeiro hat-trick do estádio, na goleada por 7 a 1 sobre o Valladolid. Sete meses depois, voltou a ser protagonista ao marcar três gols na vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid.

O livro aborda desde o início da carreira no futebol carioca até a consolidação na Europa, onde Evaristo se tornou o brasileiro com mais gols pelo Barcelona, além da passagem pelo Real Madrid. A obra também trata do período como treinador, no qual conquistou títulos e atuou em clubes e seleções.

— É uma emoção muito grande ver os 92 anos da minha vida retratados em um livro que reúne histórias do futebol com pitadas de filosofia. Muitos tentaram se aventurar na missão de escrever uma obra como esta, mas não foram em frente. Só tenho a agradecer ao Luciano Ubirajara Nassar e ao Sérgio Pugliese — afirmou Evaristo.

Além do relato biográfico, o livro reúne depoimentos de ex-jogadores como Romário, Bebeto e Ricardo Rocha, que comentam a importância de Evaristo para o futebol brasileiro e internacional.

Serviço:

Sexta-feira, 30

Horário: das 16h às 18h

Local: Museu Flamengo

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 997, Lagoa, Rio de Janeiro

Sábado, 31

Horário: a partir das 11h

Local: Bigorrilho

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 814, Leblon, Rio de Janeiro

Evaristo de Macedo recebe homenagem em livro (Foto: Divulgação)

