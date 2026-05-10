Árbitro é agredido por pais e jogadores em jogo sub-14 em São Paulo

Um episódio de violência marcou uma partida da Copa AME sub-14, disputada no último dia 2 de maio, em Catanduva, no interior de São Paulo. O árbitro Thiago Carlos Berni foi agredido por jogadores, familiares e torcedores após o confronto entre Bola na Rede e Grêmio Olimpiense, realizado no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

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Segundo o boletim de ocorrência, a tensão começou ainda durante a partida, quando um atleta do Grêmio Olimpiense foi expulso após agredir um adversário com um soco. Depois do apito final, a situação se agravou.

De acordo com o relato do árbitro, um jogador da equipe visitante iniciou uma nova discussão com ofensas, e, na sequência, familiares e torcedores invadiram o campo. Berni afirmou ter sido cercado por mais de dez pessoas e agredido com socos, chutes e até pedaços de madeira.

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A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Padre Albino, com lesões no rosto, nas costas e no ombro. A confusão também causou danos ao banco de reservas e mobilizou equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Samu.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Seccional de Catanduva, e a Polícia Civil investiga os envolvidos. O árbitro também passou por exame de corpo de delito.

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Após o episódio, a organização da Copa AME divulgou uma nota oficial repudiando as agressões e anunciou punições. A equipe sub-14 do Grêmio Olimpiense foi excluída da competição e multada em R$ 5 mil.

Uniforme de Thiago Carlos após a confusão (Foto: Reprodução)

Além disso, os atletas citados no relatório da arbitragem receberam suspensão de quatro anos de torneios organizados pela entidade. A organização informou ainda que as punições poderão ser revistas caso haja colaboração na identificação de outros participantes da agressão.

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