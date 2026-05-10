Globo decide não transmitir Remo x Palmeiras; entenda

A Globo decidiu não exibir a partida entre Remo e Palmeiras na TV aberta neste domingo (10), após o duelo sofrer um longo atraso por conta das fortes chuvas em Belém, no Pará.

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O confronto, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava inicialmente marcado para começar às 16h (de Brasília), no Mangueirão. No entanto, o gramado ficou completamente encharcado e sem condições de jogo devido ao temporal que atingiu a capital paraense durante toda a tarde.

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Com isso, a arbitragem realizou sucessivas vistorias no campo antes de autorizar o início da partida. Conforme o protocolo, novas avaliações aconteceram a cada 15 minutos enquanto equipes de apoio trabalhavam com rodos para retirar o excesso de água do gramado.

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Por volta das 15h30, os jogadores chegaram a subir ao campo para o aquecimento, mas retornaram aos vestiários pouco depois diante das más condições. A situação só começou a melhorar no fim da tarde.

Às 17h15, a organização informou uma previsão de início para 17h40. Pouco depois, o Palmeiras precisou até trocar o uniforme para evitar conflito de cores com o Remo. As equipes entraram em campo às 17h32, e a bola finalmente rolou às 17h38 no Mangueirão.

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Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Com o atraso de mais de uma hora e meia, a Globo optou por manter sua programação normal nas praças que receberiam a transmissão da partida. Assim, os telespectadores acompanharam o duelo entre Atlético Mineiro e Botafogo, enquanto Remo x Palmeiras ficou disponível apenas no Premiere e no GeTV.

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