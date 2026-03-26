Decisão de Ancelotti para Brasil x França chama atenção: 'Quebra demais'

Brasil e França vão se enfrentar, na tarde desta quinta-feira (26), em um grande jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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Cerca de 1h30 antes do duelo entre Brasil e França, a escalação da Seleção Brasileira foi divulgada. Endrick e João Pedro, centroavantes de ofício, foram deixados no banco de reservas pelo treinador italiano. O ataque da Amarelinha será composto por Martinelli, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram à decisão de Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e França. Veja os comentários abaixo:

Mbappé e Vini Jr em ação por França e Brasil (Fotos: Divulgação/FFF e Rafael Ribeiro/CBF)

Veja repercussão da escolha de Ancelotti

Escalação do Brasil contra a França

O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o jogo desta quinta-feira (26). A partir das 17h (de Brasília), o Brasil encara a França no duelo mais difícil da Era Ancelotti. Sem os zagueiros titulares, o treinador decidiu formar o miolo da zaga com Léo Pereira e Bremer. O ataque terá Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha.

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Na véspera do jogo, o treinador já havia antecipado que o Brasil iria encarar a França com quatro atacantes. Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha estavam praticamente definidos. Faltava escolher o quarto nome.

O treinador também havia antecipado que Wesley e Douglas Santos seriam os laterais, mas que havia uma dúvida para a defesa. Ele confirmara apenas Léo Pereira, do Flamengo, com Bremer e Ibañez disputando a outra vaga.

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Assim, a escalação da Seleção para o duelo com os franceses terá Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.

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