Decisão de Ancelotti para Brasil x França chama atenção: 'Quebra demais'
Duelo será disputado na tarde desta quinta-feira (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Brasil e França vão se enfrentar, na tarde desta quinta-feira (26), em um grande jogo de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.
Camisa da Seleção Brasileira atinge um dos menores custos da história mesmo com alta de preços
Lance! Biz
Brasil x França: veja as possíveis caras novas de Ancelotti na Seleção
Seleção Brasileira
Gustavo Villani aponta resultado de Brasil x França e analisa Seleção
Seleção Brasileira
Cerca de 1h30 antes do duelo entre Brasil e França, a escalação da Seleção Brasileira foi divulgada. Endrick e João Pedro, centroavantes de ofício, foram deixados no banco de reservas pelo treinador italiano. O ataque da Amarelinha será composto por Martinelli, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha.
➡️Mbappé prega respeito a Ancelotti, mas alerta sobre Neymar na Copa: 'Não vejo'
Nas redes sociais, torcedores reagiram à decisão de Carlo Ancelotti para o duelo entre Brasil e França. Veja os comentários abaixo:
Veja repercussão da escolha de Ancelotti
Escalação do Brasil contra a França
O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o jogo desta quinta-feira (26). A partir das 17h (de Brasília), o Brasil encara a França no duelo mais difícil da Era Ancelotti. Sem os zagueiros titulares, o treinador decidiu formar o miolo da zaga com Léo Pereira e Bremer. O ataque terá Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha.
➡️Brasil x França: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Na véspera do jogo, o treinador já havia antecipado que o Brasil iria encarar a França com quatro atacantes. Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha estavam praticamente definidos. Faltava escolher o quarto nome.
O treinador também havia antecipado que Wesley e Douglas Santos seriam os laterais, mas que havia uma dúvida para a defesa. Ele confirmara apenas Léo Pereira, do Flamengo, com Bremer e Ibañez disputando a outra vaga.
Assim, a escalação da Seleção para o duelo com os franceses terá Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Brasil e França! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias