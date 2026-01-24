Escalação: Palmeiras tem retorno de Andreas e ausência de Vitor Roque para clássico

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Carlos Miguel retonar ao time titular após ser poupado na última rodada e assume a vaga de Marcelo Lomba. O sistema defensivo terá o capitão Gustavo Gómez e Bruno Fuchs como dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Khellven na direita.

Allan, Flaco López e Ramón Sosa formam o trio de ataque. Com Marlon Freitas, único contratação do Palmeiras na janela de transferências, Andreas Pereira e Mauricio no meio-campo.

O Palmeiras soma nove pontos e ocupa atualmente a terceira colocação do Campeonato Paulista, atrás do Novorizontino e do Red Bull Bragantino, líder da competição. A bola rola para o Choque-Rei a partir das 18h30 (de Brasília).

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurcio; Allan, Flaco López e Ramón Sosa.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Jefté, Felipe Anderson, Vitor Roque, Raphael Veiga, Murilo, Luighi, Emi Martínez, Riquelme, Larson e Luis Pacheco.

Escalação do São Paulo

Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano; Lucca e Tapia.