Saída de jogador do Flamengo divide opiniões: 'Não esquecerei'

O Flamengo teve uma baixa no seu elenco para a temporada 2026. O lateral-esquerdo Matias Viña está a caminho do River Plate, da Argentina, por empréstimo com opção de compra. Nas redes sociais, muitos torcedores do Rubro-Negro comentaram a negociação.

continua após a publicidade

Flamengo e River Plate chegaram a um acordo para o empréstimo do lateral Matías Viña ao clube argentino até o fim do ano, por 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões). Além disso, o contrato prevê obrigação de compra, por US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), se o jogador disputar 50% dos jogos da equipe na temporada.

➡️Mauro Cezar comenta possível reforço do Flamengo: 'Não é melhor'

Nas redes sociais, muitos torcedores comentaram a saída do uruguaio para o River Plate. A maioria, inclusive, não aprovou o movimento da diretoria do Flamengo. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Matías Viña conduz Flamengo ao ataque em jogo contra o Bragantino (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Veja comentários sobre a negociação do Flamengo

Negociação sacramentada

O uruguaio é esperado em Buenos Aires nesta segunda-feira (5) para sacramentar a transação. Filipe Luís não pretendia dar mais espaço a Viña no elenco, mantendo-o atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas na concorrência pela lateral-esquerda. O defensor, então, viu com bons olhos uma saída do Flamengo.

Por mais que o clube entendesse que o ex-Palmeiras poderia evoluir se retomasse a melhor forma física, com mais tempo de jogo, não estava disposto a colocá-lo à frente dos concorrentes. A negociação também reforça o planejamento do Flamengo para formação do elenco de 2026, buscando um plantel menos extenso, com duas opções de alto nível por posição.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Velho conhecido do futebol brasileiro, onde teve grande trajetória no Palmeiras, Viña chegou ao Flamengo com expectativas elevadas, até pelos oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) pagos à Roma por sua contratação. O uruguaio concorria com Ayrton Lucas quando sofreu lesão grave no joelho e, na mesma época, foi contratado o titular absoluto Alex Sandro. Quando retornou da contusão, ficou para trás dos concorrentes e não teve tempo de jogo para retomar o melhor nível.