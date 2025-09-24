menu hamburguer
Joia da base pode estrear contra o Bahia e se tornar o segundo mais jovem a atuar pelo Vasco

Atualmente, Rayan é o atleta mais novo a atuar pelo profissional do Gigante da Colina

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
18:01
Diego Minete - Vasco
imagem cameraDiego Minete na partida entre Vasco e Flamengo no Sub-17 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
O Vasco pode ter uma estreia especial nesta quarta-feira (24), diante do Bahia, às 19h30 (de Brasília), em São Januário. Uma das principais promessas das categorias de base cruzmaltinas, Diego Minete, foi relacionado pela primeira vez aos profissionais e pode entrar em campo. Caso isso aconteça, o atacante se tornará o segundo jogador mais jovem a vestir a camisa do clube em partidas oficiais.

Vasco x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Com apenas 16 anos, 7 meses e 28 dias, Minete poderá superar nomes de peso que já passaram pelo time, ficando atrás apenas de Rayan, que em 2023 estreou aos 16 anos, 5 meses e 17 dias. A lista ainda conta com estreias de Andrey Santos (16 anos, 9 meses e 3 dias), Talles Magno (16 anos, 11 meses e 2 dias) e Paulinho (16 anos, 11 meses e 27 dias), todos lapidados em São Januário antes de ganhar espaço no futebol internacional.

Diego Minete Vasco
Diego Minete assina contrato profissional com o Vasco (Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Minete é centroavante de ofício e chamou a atenção do técnico Fernando Diniz. O atleta pcombina força física, velocidade e boa finalização. Considerado um atleta de enorme potencial, em abril deste ano ele assinou contrato profissional com o Vasco, válido por três temporadas. O garoto vem colecionando números expressivos nas divisões de base e acumula convocações para seleções brasileiras de base.

➡️ Vasco de Diniz repete o placar em quase um terço das partidas

Outra possível estreia da base do Vasco

Outro que também pode estrear contra o Bahia é o volante Euder, de 20 anos, um dos destaques do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele já havia sido relacionado na partida contra o Botafogo e novamente aparece como opção para o duelo desta rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA
16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Vegetti.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Sanabria (Kayky) e Willian José.

