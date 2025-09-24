Joia da base pode estrear contra o Bahia e se tornar o segundo mais jovem a atuar pelo Vasco
Atualmente, Rayan é o atleta mais novo a atuar pelo profissional do Gigante da Colina
O Vasco pode ter uma estreia especial nesta quarta-feira (24), diante do Bahia, às 19h30 (de Brasília), em São Januário. Uma das principais promessas das categorias de base cruzmaltinas, Diego Minete, foi relacionado pela primeira vez aos profissionais e pode entrar em campo. Caso isso aconteça, o atacante se tornará o segundo jogador mais jovem a vestir a camisa do clube em partidas oficiais.
Com apenas 16 anos, 7 meses e 28 dias, Minete poderá superar nomes de peso que já passaram pelo time, ficando atrás apenas de Rayan, que em 2023 estreou aos 16 anos, 5 meses e 17 dias. A lista ainda conta com estreias de Andrey Santos (16 anos, 9 meses e 3 dias), Talles Magno (16 anos, 11 meses e 2 dias) e Paulinho (16 anos, 11 meses e 27 dias), todos lapidados em São Januário antes de ganhar espaço no futebol internacional.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Minete é centroavante de ofício e chamou a atenção do técnico Fernando Diniz. O atleta pcombina força física, velocidade e boa finalização. Considerado um atleta de enorme potencial, em abril deste ano ele assinou contrato profissional com o Vasco, válido por três temporadas. O garoto vem colecionando números expressivos nas divisões de base e acumula convocações para seleções brasileiras de base.
➡️ Vasco de Diniz repete o placar em quase um terço das partidas
Outra possível estreia da base do Vasco
Outro que também pode estrear contra o Bahia é o volante Euder, de 20 anos, um dos destaques do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele já havia sido relacionado na partida contra o Botafogo e novamente aparece como opção para o duelo desta rodada do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Vegetti.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Sanabria (Kayky) e Willian José.
Tudo sobre
