Bahia tem novidade na escalação para enfrentar o Vasco

O Bahia está escalado para enfrentar o Vasco logo mais a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão, no estádio de São Januário. Rogério Ceni segue com oito desfalques para a partida, mas tem novidade no time titular e na lista de relacionados

Depois de participar de parte dos últimos dois treinos do Bahia, o atacante Ademir, ainda em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, não foi relacionado para o jogo e só deve voltar no próximo domingo, quando o Tricolor recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Nova. Para a sua vaga, a joia Kauê Furquim, de 16 anos, ganhou a primeira oportunidade com Rogério Ceni depois de se destacar em jogos da base.

Já no time que entra em campo, a principal novidade é a presença do volante Rezende na vaga do uruguaio Acevedo.

Erick Pulga, David Duarte e João Paulo seguiram no departamento médico e não têm condições de jogo nesta quarta-feira, assim como Kanu, Erick, Caio Alexandre e Ruan Pablo, todos em processo de transição.

Escalação de Bahia e Vasco

Assim, a escalação do Bahia contra o Vasco é o seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

Já o Vasco de Fernando Diniz vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).