Jogador do Vasco se recupera após lesão no clássico e vai enfrentar o Bahia; veja escalação
Nuno Moreira sofreu um entorse no tornozelo, mas está escalado para começar a partida
O Vasco da Gama está escalado para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz vai ter à disposição o atacante português Nuno Moreira, que era dúvida para o jogo após sofrer um enrtorse no tornozelo durante no duelo contra o Flamengo, mas está escalado para começar o confronto entre os titulares.
Apesar de contar com Nuno, o Vasco terá desfalques importantes diante do Bahia. O atacante Rayan recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo e dará lugar a Andrés Gómez na ponta direita. Já o zagueiro Robert Renan, que sofreu um choque de cabeça e segue no protocolo de concussão, será substituído por Lucas Freitas, de volta após cumprir suspensão na última rodada.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz)
O Bahia também está escalado para a partida. A principal surpresa entre os onze iniciais é a entrada do volante Rezende no lugar de Azevedo.
A partida também é o reencontro entre Luiz Gustavo, cria da base vascaína e recentemente negociado com o clube baiano. O jogador está relacionado para a partida e pode entrar no decorrer do jogo.
Escalação do Bahia
Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José (Técnico: Rogério Ceni)
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
