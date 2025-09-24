menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Jogador do Vasco se recupera após lesão no clássico e vai enfrentar o Bahia; veja escalação

Nuno Moreira sofreu um entorse no tornozelo, mas está escalado para começar a partida

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
18:36
Atualizado há 1 minutos
Diniz Vasco
imagem cameraFernando Diniz na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama está escalado para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz vai ter à disposição o atacante português Nuno Moreira, que era dúvida para o jogo após sofrer um enrtorse no tornozelo durante no duelo contra o Flamengo, mas está escalado para começar o confronto entre os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Apesar de contar com Nuno, o Vasco terá desfalques importantes diante do Bahia. O atacante Rayan recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo e dará lugar a Andrés Gómez na ponta direita. Já o zagueiro Robert Renan, que sofreu um choque de cabeça e segue no protocolo de concussão, será substituído por Lucas Freitas, de volta após cumprir suspensão na última rodada.

➡️ Joia da base pode estrear contra o Bahia e se tornar o segundo mais jovem a atuar pelo Vasco

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz)

continua após a publicidade
Nuno Moreira Vasco
Nuno Moreira na partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Bahia também está escalado para a partida. A principal surpresa entre os onze iniciais é a entrada do volante Rezende no lugar de Azevedo.

➡️ Vasco de Diniz repete o placar em quase um terço das partidas

A partida também é o reencontro entre Luiz Gustavo, cria da base vascaína e recentemente negociado com o clube baiano. O jogador está relacionado para a partida e pode entrar no decorrer do jogo.

Escalação do Bahia

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José (Técnico: Rogério Ceni)

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA
16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias