04/11/2024

O Fluminense confirmou a rescisão contratual com Marcelo em acordo entre as partes após o jogador se envolver em uma discussão calorosa com seu técnico Mano Menezes, durante partida do Campeonato Brasileiro. De saída do Fluminense, o lateral já tem relação comercial firmada com outro clube do Brasil, o América-RN.

Marcelo e o América-RN

O ex-jogador do Fluminense, até o momento sem clube, é proprietário do grupo Doze, empresa que investe na Hi.Pe Capital SA, SAF detentora de 80% do América de Natal. Marcelo, inclusive, segue o clube em seu Instagram e destaca que a "inclusão do América de Natal em seu portfólio é motivada pela confiança depositada na equipe de gestão da Hipe".

A Doze também investe no ramo de agenciamento de jogadores e escolinhas de futebol espalhadas pelo mundo, a Academy 12.

"Não encosta em mim"

A briga entre Marcelo e Mano Menezes aconteceu já na reta final do empate com o Grêmio, na sexta-feira (1º), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo e reclamou com o treinador, que reprovou seu comportamento e desistiu da substituição.

Doze anuncia investimento no América de Natal

"A DOZE, visando a expansão de suas atividades relacionadas à aquisição, gestão e comercialização de clubes, tem o prazer de anunciar sua parceria estratégica e se torna umas das investidoras da HI.PE Capital SA. Esta última é a holding que deterá 80% da SAF do clube brasileiro América de Natal.

Através dessa parceria, a DOZE prepara o terreno para futuros investimentos em clubes de alcance internacional. A inclusão do América de Natal em seu portfólio é motivada pela confiança depositada na equipe de gestão da Hipe, aliada aos pilares que sustentam o sucesso desse empreendimento.

Este investimento reafirma o compromisso do grupo com o desenvolvimento do esporte em todas as suas facetas."