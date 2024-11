Ayrton Senna recebe homanegem de drones no céu do GP de São Paulo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Na noite de sábado (2), o céu São Paulo, capital que recebeu o GP de Interlagos, foi palco de um espetáculo tecnológico utilizando drones em homenagem a Ayrton Senna. Diversas tributações estão sendo feitas em memória dos 30 anos da morte do piloto, como a volta simbólica carregando a bandeira do Brasil feita pelo piloto Lewis Hamilton.

➡️Hamilton traz nostalgia ao guiar McLaren de Senna em Interlagos, na Fórmula 1

A homenagem aconteceu durante a apresentação do DJ brasileiro Alok na FanZone do Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O rosto, o capacete e a assinatura de Senna foram projetados no céu por drones, emocionando todos os presentes e ganhando grande repercussão mundial.

Assista à homenagem de Senna;

➡️GP de São Paulo recebe 291 mil pessoas e bate recorde de Interlagos na F1

- Quando me perguntam quem é a minha inspiração, eu sempre respondo: Ayrton Senna! Não somente pelo que foi feito nas pistas, mas também fora delas. Hoje pude homenagear um dos meus heróis - escreveu o DJ Alok em suas redes sociais.

Com foi o GP de São Paulo - Interlagos?

Max Verstappen engoliu de maneira implacável, contou com golpe de sorte enorme e fez o que era preciso para vencer. Largando em 17º lugar, o tricampeão colocou a mão no tetracampeonato mundial de Fórmula 1.

Max Verstappen - Fórmula 1 - GP de São Paulo (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Atrás de Verstappen, o pódio ficou com uma apoteótica corrida da Alpine. Com atuações de extrema categoria, Esteban Ocon e Pierre Gasly foram, respectivamente, segundo e terceiro colocados. Mais que isso, colocam a Alpine na frente de Williams, RB e Haas na classificação do Mundial de Construtores.

O que vem pela frente?

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 22 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas.