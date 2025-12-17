Rivais reagem a gol perdido em PSG x Flamengo: 'Incrível'
Equipes fazem a grande final do Mundial de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
No último lance do tempo normal, o zagueiro Marquinhos teve a chance de se redimir na grande final do Intercontinental de 2025, entre PSG x Flamengo, mas acabou desperdiçando uma oportunidade clara de gol. Após o lance, os torcedores rivais se revoltaram com o capitão da Seleção Brasileira nas redes sociais.
Pênalti de Jorginho em PSG x Flamengo enlouquece torcedores: ‘Queria entender’
Fora de Campo
Europeus criticam brasileiro em PSG x Flamengo: ‘Pelo amor de Deus’
Fora de Campo
Jornalistas comentam ‘falhas’ de Rossi em PSG x Flamengo: ‘Já tinha’
Fora de Campo
➡️Torcedores declaram idolatria a Marquinhos em PSG x Flamengo: 'Histórico'
Já nos acréscimos, Ousmane Dembélé fez uma linda jogada pela lado direito e encontrou o zagueiro brasileiro livre de marcação, na cara do gol rubro-negro. No momento da finalização, Marquinhos acabou errando o chute e a bola acabou subindo. Após o lance, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.
Segundo os internautas, o zagueiro brasileiro está ajudando o Flamengo a chegar ao bicampeonato Mundial. Vale lembrar que além do gol perdido, Marquinho foi o responsável pelo pênalti sofrido por Arrascaeta. Veja a reação dos torcedores abaixo.
Com o empate parcial, a grande decisão do Intercontinental de 2025 está na prorrogação. Se permanecer o resultado, a final será definida nos pênaltis.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias