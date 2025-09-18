Canal de Galvão Bueno firma parceria com influenciador e ex-BBB

O canal esportivo N Sports anunciou uma parceria com o influenciador Fernando Medeiros. Embaixador da NBA no Brasil, o ex-participante do BBB irá participar do “Central do Basquete”, programa já consagrado na emissora, que tem Galvão Bueno como um dos sócios.

Com mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, Fernando Medeiros se tornou um dos principais influenciadores brasileiros dedicado à cobertura de basquete. Ele conquistou seu espaço com entrevistas e comentários voltados para as principais competições da modalidade.

Exibido no Youtube às segundas e quartas-feiras de 12h30 às 14h, o programa “Central do Basquete” ganhou destaque pela linguagem mais acessível para os fãs da modalidade. Os novos episódios contam com análises e conversas exclusivas com atletas de forma descontraída. Fernando também fará participação em outros conteúdos e formatos na N Sports.

Fernando começou a praticar o basquete enquanto criança, junto de sua família. O influenciador apostou na construção de uma carreira esportiva, mas acabou desistindo. No entanto, a decisão não o afastou das quadras. Após cursar Educação Física, passou a realizar projetos sociais nas comunidades do Rio de Janeiro.

Carreira de comentarista de Fernando Medeiros

Embaixador da NBA no Brasil, Fernando acumula passagens como comentarista esportivo pela TNT e Fox Sports. Além disso, participou da cobertura in loco de grandes eventos mundiais, como Copa do Mundo de Futebol 2022, no Qatar; Copa América de Basquete 2022, no Brasil; Copa do Mundo de Basquete 2023, na Oceania, pelo UOL Esportes; Jogos Pan-Americanos do Chile 2023 e Olimpíadas de Paris 2024, em ambos integrando o time de correspondentes internacionais da CazéTV. Agora, o comentarista se junta a N Sports, emissora do narrador Galvão Bueno.

