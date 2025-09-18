menu hamburguer
Internacional

Tia do técnico do Internacional morre em acidente de trânsito

Irmã da mãe de Roger Machado foi atropelada em avenida de Porto Alegre

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado perdeu tia em acidente de trânsito (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
06:43
  • Matéria
  Mais Notícias

Em meio à preparação para o Gre-Nal 448 e à tentativa de superação da crise reforçada pela goleada de 4 a 1 do Palmeiras, uma tragédia familiar atingiu o técnico do Internacional, Roger Machado, nesta quarta-feira (21) à tarde. Carmen Machado Fontoura, de 81 anos, sua tia materna, morreu após ser atropelada na avenida Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, quando tentava atravessar a via.

Carmen era muito próxima de Roger Machado

Conforme apurou o Lance!, Carmen mantinha uma relação muito próxima com o treinador e era bastante querida pelos familiares. O acidente aconteceu por volta das 13h de quarta-feira (17), na avenida da Cavalhada, no sentido Norte-Sul, próximo à esquina com a rua Monsenhor Ruben Neis.

O Samu chegou ao local para prestar atendimento médico, mas os socorristas não conseguiram reanimar a vítima. O local foi isolado e a perícia foi acionada para conduzir as providências cabíveis e ocorrência apresentada na 2ª DPPA. Segundo o delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Trânsito da Capital, o condutor do carro já foi identificado e não estava alcoolizado:

– O condutor do carro já está identificado. Ele vai prestar depoimento na delegacia e alegou que o trânsito parou o carro da frente. Então, agora vamos através do inquérito policial apurar os fatos, mas já está tudo identificado, tanto a vítima quanto o causador do acidente.

Nota de solidariedade

Em nota, o Inter lamentou a morte e prestou solidariedade a Roger Machado e sua família. “Nos solidarizamos com a dor de nosso treinador, seus amigos e familiares, desejando força neste momento de luto”, afirmou nota do Alvirrubro.

Confira abaixo a nota divulgada pelo Colorado:

“O Sport Club Internacional manifesta profundo pesar pelo falecimento de Carmen Machado Fontoura, tia do técnico colorado Roger Machado, vítima de um acidente de trânsito em Porto Alegre. Nos solidarizamos com a dor de nosso treinador, seus amigos e familiares, desejando força neste momento de luto”.

Até o momento, o clube não informou se haverá alterações na rotina de treinos da equipe. Os trabalhos desta manhã, no CT Parque Gigante, foram confirmados pela assessoria de imprensa no começo da noite. É provável que Roger Machado não participe dos trabalhos.

Roger Machado em vídeo de bastidores do vestiário do Gre-Nal 446.
Roger Machado citou familiares na preleção do Gre-Nal 446 (Foto: Reprodução/Youtube)

