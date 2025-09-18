Tia do técnico do Internacional morre em acidente de trânsito

Em meio à preparação para o Gre-Nal 448 e à tentativa de superação da crise reforçada pela goleada de 4 a 1 do Palmeiras, uma tragédia familiar atingiu o técnico do Internacional, Roger Machado, nesta quarta-feira (21) à tarde. Carmen Machado Fontoura, de 81 anos, sua tia materna, morreu após ser atropelada na avenida Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, quando tentava atravessar a via.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Carmen era muito próxima de Roger Machado

Conforme apurou o Lance!, Carmen mantinha uma relação muito próxima com o treinador e era bastante querida pelos familiares. O acidente aconteceu por volta das 13h de quarta-feira (17), na avenida da Cavalhada, no sentido Norte-Sul, próximo à esquina com a rua Monsenhor Ruben Neis.

O Samu chegou ao local para prestar atendimento médico, mas os socorristas não conseguiram reanimar a vítima. O local foi isolado e a perícia foi acionada para conduzir as providências cabíveis e ocorrência apresentada na 2ª DPPA. Segundo o delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Trânsito da Capital, o condutor do carro já foi identificado e não estava alcoolizado:

continua após a publicidade

– O condutor do carro já está identificado. Ele vai prestar depoimento na delegacia e alegou que o trânsito parou o carro da frente. Então, agora vamos através do inquérito policial apurar os fatos, mas já está tudo identificado, tanto a vítima quanto o causador do acidente.

Nota de solidariedade

Em nota, o Inter lamentou a morte e prestou solidariedade a Roger Machado e sua família. “Nos solidarizamos com a dor de nosso treinador, seus amigos e familiares, desejando força neste momento de luto”, afirmou nota do Alvirrubro.

continua após a publicidade

Confira abaixo a nota divulgada pelo Colorado:

“O Sport Club Internacional manifesta profundo pesar pelo falecimento de Carmen Machado Fontoura, tia do técnico colorado Roger Machado, vítima de um acidente de trânsito em Porto Alegre. Nos solidarizamos com a dor de nosso treinador, seus amigos e familiares, desejando força neste momento de luto”.

Até o momento, o clube não informou se haverá alterações na rotina de treinos da equipe. Os trabalhos desta manhã, no CT Parque Gigante, foram confirmados pela assessoria de imprensa no começo da noite. É provável que Roger Machado não participe dos trabalhos.