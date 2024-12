David Luiz se despede do Flamengo: ‘Eternamente grato’

O zagueiro David Luiz anunciou neste sábado (28) a saída do Flamengo. Ele deixa o clube carioca após não ter chegado a um acordo por uma renovação do vínculo, que se encerra no dia 31 de dezembro. O anúncio aconteceu através de uma postagem nas redes sociais do próprio jogador.

Em um vídeo de pouco mais de um minuto, David Luiz agradeceu todo o carinho recebido durante o período no Flamengo. Ele desembarcou no Rio de Janeiro em setembro de 2021 para defender o clube rubro-negro. Além disso, o camisa 23 lamentou o fato de não ter conseguido se despedir dos torcedores de forma oficial no Maracanã.

- Bom, chegou o grande dia, de nos despedir Nação. Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas não poderia deixar de dizer que sou eternamente grato por tudo que vive dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto, e foi assim durante todos esses anos. Onde quer que a gente fosse, sempre um acolhimento. Para mim, sempre foi muito gratificante poder abraçar vocês e retribuir este amor que sempre senti e sinto até hoje - iniciou o zagueiro, antes de completar.

- Queria agradecer também a todos os funcionários, aaa do fundo do meu coração. Sempre foi uma relação muito próxima. Tentei ser o David de sempre. Estar presente e poder ajudar as pessoas viverem o que deviam. Sem todas as pessoas dentro do clube e torcedores, não teria conquistado tantos títulos. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Me despeço da mesma forma que cheguei, beijando o manto, que me deu muita alegria - concluiu.

Passagem pelo Flamengo

Ao todo, foram pouco mais de três anos, 132 jogos, dos quais foi titular em 115, 4 gols marcados e 2 assistências no time carioca. Durante a passagem, David Luiz colecionou altos e baixos, tendo momentos de destaque e outros como "vilão". Apesar das oscilações, com ele em campo, o Flamengo obteve mais vitórias do que derrotas, tendo 64% de aproveitamento.

Além disso, o atleta também conquistou quatro títulos. Foram duas Copas do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022) e um Campeonato Carioca (2024). Vale destacar, que o anúncio da saída do Flamengo não veio acompanhado de uma possível aposentadoria. Assim, aos 37 anos, David Luiz se encontra livre no mercado.