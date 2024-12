Diretor técnico do Flamengo: chegada de José Boto ao Rio de Janeiro sofre alteração

José Boto, novo diretor técnico do Flamengo, teve a sua chegada ao Rio de Janeiro alterada. Inicialmente, o português desembarcaria no sábado (28), às 6h35, no Aeroporto Internacional do Galeão. No entanto, por conta de cancelamento do voo por parte da companhia aérea, o dirigente chegará às 15h15 do mesmo dia. O caso acarretou em uma modificação no planejamento do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Flamengo já foi artilheiro da Copinha; relembre

Com a mudança, o Flamengo adiou a apresentação oficial do diretor, em coletiva de imprensa, para segunda-feira (aconteceria no sábado). Boto conversará com jornalistas às 13h no Ninho do Urubu. Será na segunda, aliás, o primeiro dia de trabalho dele, segundo informação do "GE", confirmada pelo Lance!.

Conheça José Boto, novo diretor técnico do Flamengo

José Boto tem 58 anos e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos. No Benfica, foi chefe de scouts entre 2010 e 2018 e chegou a trabalhar ao lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem no clube português, ele descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

José Boto é o novo diretor técnico do Flamengo (Foto: Divulgação/Shakhtar)

No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo, onde foi campeão nacional. Em janeiro deste ano, assumiu o Osijek.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real