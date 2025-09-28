Torcedores reagem a lance de Germán Cano contra o Botafogo: ‘Não pode’

Jogando no Maracanã, o Fluminense vai vencendo o Botafogo no clássico da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por opção do estreante Luís Zubeldía, o artilheiro Germán Cano começou o clássico entre os titulares e vou a balançar as redes após oito partidas. Nas redes sociais, os tricolores celebraram o gol do argentino contra o rival.

Ídolo da torcida, Germán Cano chegou a 14 gols marcados em 38 clássicos disputados pelo Fluminense. Segundo os torcedores, o artilheiro argentino não pode ser opção no banco de reservas. Um dos internautas reforçou que, mesmo com pouca minutagem, o atacante chegou a marca de 20 gols na temporada e empatou com Kaio Jorge, do Cruzeiro, como o segundo maior artilheiro do Brasil. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Tricolor das Laranjeiras vai assumindo a 8ª posição, com 34 pontos somados. Já o Glorioso estacionou na 5ª posição, com 40 pontos, e vai perdendo a oportunidade de colar nas equipes que brigam pela liderança do Brasileirão.

