Atuação de novo reforço vira assunto na torcida do São Paulo: 'No primeiro toque'

O São Paulo venceu o Primavera por 2 a 1, na noite deste sábado (7), em jogo que marcou a estreia do lateral-direito Lucas Ramon. Nas redes sociais, a atuação do jogador virou assunto entre os torcedores do Tricolor Paulista.

Em duelo direto entre as equipes, o Tricolor chegou a oitava colocação da tabela, entrou na zona de classificação e ganhou respiro no Campeonato Paulista. O São Paulo começou perdendo, mas virou com gols de Lucas Moura e Calleri.

Nas redes sociais, a atuação de Lucas Ramon, novo reforço do São Paulo, foi aprovada pela grande maioria dos torcedores. O lateral já começou dando assistência no time de Hernán Crespo. Veja os comentários abaixo:

Lucas Moura marcou pelo São Paulo

Como foi o jogo do São Paulo

O São Paulo iniciou a partida com mais intensidade. Apostando na velocidade e conseguindo se estabelecer no campo de ataque, apresentou boas movimentações e encontrou espaços, especialmente com Ferreirinha.

Com o jogo pegado, uma situação gerou forte preocupação aos 30 minutos da primeira etapa. Afonso, Victor Hugo - também do Primavera -, e Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se envolveram em uma disputa de bola. Os três jogadores se chocaram, mas Afonso acabou batendo a cabeça.

No chão e sem conseguir se levantar, a situação gerou preocupação por conta de uma possível concussão. O árbitro parou a partida entre São Paulo e Primavera, e os atletas receberam atendimento em campo. Devido à intensidade do choque, Afonso precisou deixar o gramado de ambulância. Conforme o protocolo, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, o mais próximo do Morumbis, onde deve passar por exames. A partida reiniciou logo na sequência.

Após ter o domínio no primeiro tempo, mas sem surtir em gols, Hernán Crespo optou por uma mudança importante: a entrada de Luciano no lugar de Dória, buscando deixar o time mais ofensivo. Do lado do Primavera, Lucas Douglas - atacante -, entrou no lugar de Kevin, em uma estratégia parecida.

Quem não faz, leva. E foi assim. Aos oito minutos do segundo tempo, o Primavera puxou o contra-ataque, e Gabriel Poveda abriu o placar para a equipe do interior paulista. A defesa do São Paulo falhou, e a bola passou entre as pernas de Ferrarresi antes de morrer no fundo das redes.

Aos 27 minutos, foi a vez de Lucas Moura decidir. Calleri surgiu pelo lado esquerdo, avançou até a área e cruzou para o lado oposto. Em sua estreia, Lucas Ramón chegou de carrinho e tocou para trás. Lucas Moura aproveitou a sobra e deixou tudo igual no Morumbis.

Logo após o gol de Lucas Moura, Luciano foi derrubado na área. A arbitragem marcou a penalidade. Renato, do Primavera, levou seu segundo amarelo por conta disso e foi expulso. Calleri quem ficou responsável pela cobrança, bateu tranquilo e colocou o São Paulo à frente no placar.