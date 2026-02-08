O Flamengo se classificou no Campeonato Carioca depois de golear o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na noite deste sábado (7). Depois do duelo decisivo, torcedores do Rubro-Negro surpreenderam ao apontar o melhor em campo.

No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols do duelo. O Flamengo foi superior durante toda a partida e não deu chances ao humilde adversário dentro de casa.

Apesar de não ter feito nenhum gol, o jogador mais elogiado por torcedores do Flamengo nas redes sociais foi o volante Evertton Araújo. Veja os comentários abaixo:

Flamengo atropelou o Sampaio Corrêa (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o volante

Goleada classificou o Flamengo

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na noite deste sábado (7), pela última rodada da Taça Guanabara. No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Além do triunfo, o Rubro-Negro contou com uma ajuda do Nova Iguaçu para avançar no torneio e não disputar o playoff contra o rebaixamento.

Por conta do seu desempenho na primeira fase do estadual, o Flamengo entrou em campo precisando vencer e torcer por outros resultados. Um deles era envolvendo a partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Um tropeço da Laranja da Baixada, como empate ou derrota, garantia a classificação rubro-negra. E foi o que aconteceu. A equipe do técnico Carlos Vitor perdeu para a Lusa por 1 a 0.

Diante deste cenário, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. O líder do Grupo B é o Madureira, que venceu o Volta Redonda.