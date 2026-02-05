NFL se aproxima de meta bilionária de receitas; entenda

A NFL está próxima de atingir a meta de US$ 25 bilhões em receitas anuais, objetivo estabelecido em 2010 pelo comissário Roger Goodell. Segundo estimativas citadas pelo site Sportico, a liga de futebol americano encerrou o último ano fiscal, em março, com cerca de US$ 23 bilhões em receitas. Isso somando contratos de mídia e patrocínio, receitas compartilhadas entre as franquias e vendas geradas localmente pelas 32 franquias.

De acordo com os cálculos, aproximadamente US$ 14 bilhões do total foram provenientes de receitas compartilhadas entre as equipes. Outros US$ 8,3 bilhões tiveram origem em receitas locais das franquias. O restante é relativo ao escritório central da liga. O crescimento anual, em relação ao período anterior, foi de cerca de 8%. E este patamar, se repetido no exercício seguinte, levaria a NFL a atingir os US$ 25 bilhões ainda no atual ciclo fiscal ou, no máximo, até o ano encerrado em março de 2027.

O avanço da receita da NFL é impulsionado principalmente pelos atuais contratos de direitos de mídia, que rendem, em média, US$ 11,4 bilhões por ano. Outro fator citado no texto é a aprovação regulatória do acordo entre a liga e a ESPN.

Tal acordo prevê a aquisição de 10% de participação do canal de televisão do Grupo Disney na liga e pode gerar receitas adicionais à NFL. Isso por meio de dividendos futuros e maior flexibilidade na exploração comercial de parte do pacote de jogos do Monday Night Football - tradicionais transmissões de segunda-feira da competição.

Mesmo antes de atingir formalmente o objetivo traçado por Goodell, a NFL já opera em um patamar de receitas significativamente superior ao das demais grandes ligas esportivas dos Estados Unidos. Para efeito de comparação, o texto aponta que a MLB (baseball) registrou aproximadamente US$ 12,8 bilhões em receitas em 2024, enquanto a NBA ficou em torno de US$ 12,3 bilhões. Valores anuais.

Super Bowl

A transmissão do Super Bowl LX - final da temporada da NFL - desenhou um pacote comercial valorizado no mercado esportivo. No Brasil, a ESPN anunciou sete patrocinadores para a cobertura do evento: o banco digital C6 Bank, a marca de chocolates Snickers, a marca de automóveis Ram (máster), a de eletrônicos Philco, a locadora de veículos Movida, a multinacional de eletrônicos Apple e Stihl, do ramo de motosserras.