Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Timão ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, enquanto a Raposa é a 7ª colocada, com 47 pontos.

Ramón Díaz promoverá alterações na escalação do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians x Cruzeiro: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Cruzeiro

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Raniele (André Ramalho) e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique; Mateus Vital, Barreal e Lautaro Díaz