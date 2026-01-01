Al-Ahli x Al-Nassr – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Al-Ahli x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Al-Ahli x Al-Nassr, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto acontece nesta sexta-feira, 2 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, com transmissão ao vivo na Band TV e Canal GOAT. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Al-Ahli x Al-Nassr (02/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Al-Nassr entra em campo como o principal favorito para o confronto diante do Al-Ahli. A equipe vem demonstrando grande consistência nas partidas recentes, o que explica sua liderança na tabela do Campeonato Saudita. Com um elenco tecnicamente superior e um sistema de jogo bem ajustado, o time tem apresentado ótimo desempenho tanto atuando em casa quanto fora, o que fortalece ainda mais o palpite para uma vitória como visitante.
Já o Al-Ahli vive um momento razoável na temporada, conseguindo resultados positivos pontuais, mas ainda sem a regularidade necessária para competir de igual para igual contra as principais forças da liga. Diante de um rival direto e tecnicamente mais forte como o Al-Nassr, a tendência é que a equipe encontre dificuldades para se impor, especialmente nos momentos decisivos da partida.
- O Al-Nassr venceu os últimos cinco confrontos diretos fora de casa
- Em outras partidas, o Al-Nassr venceu nove dos últimos dez jogos como visitante
- A equipe visitante não perde há cinco partidas
Outros palpites para Al-Ahli x Al-Nassr
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O segundo melhor palpite é para o Al-Nassr sair na frente do placar, marcando logo nos primeiros minutos e levando a vantagem para o intervalo. A equipe repetiu esse padrão em quatro dos últimos cinco jogos, evidenciando um ataque eficiente, organizado e com alto poder de finalização.
Ainda assim, é importante considerar uma possível reação do Al-Ahli. Mesmo sendo tecnicamente inferior e ocupando a terceira colocação, trata-se de um time competitivo, que costuma se impor quando atua em casa. O mercado de ambos marcam surge como uma alternativa viável, já que esse cenário ocorreu em nove dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes.
Além disso, o próprio Al-Ahli contribui para esse prognóstico, tendo registrado gols dos dois lados em 56% de suas partidas na temporada 2025. Para fechar, o palpite de mais de 2,5 gols se mostra bastante consistente para um duelo entre equipes do topo da tabela. O Al-Nassr marcou ao menos três gols em 13 dos últimos 14 jogos, reforçando a expectativa de um confronto movimentado e com placar elevado.
Análise e Forma dos Times
Al-Ahli - Momento e escalação
O Al-Ahli ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato Saudita e vive um momento apenas razoável na temporada. A equipe venceu o Al-Fayha por 2 x 0 na última rodada, mas, anteriormente, foi derrotada pelo Al-Fateh por 2 x 1. Esse desempenho reflete a dificuldade do time em manter regularidade, alternando bons resultados com tropeços ao longo do campeonato.
Para o confronto, o Al-Ahli terá desfalques importantes. O goleiro Édouard Mendy, o ponta Riyad Mahrez e o volante Franck Kessié estão fora por estarem a serviço de suas respectivas seleções, o que pode impactar diretamente o rendimento da equipe, especialmente nos setores defensivo e ofensivo.
Provável escalação do Al-Ahli: Abdulrahman Al-Sanbi; Mohammed Sulaiman Baker, Roger Ibanez, Merih Demiral e Ali Majrashi; Enzo Millot e Valentin Atangana; Matheus Gonçalves, Franck Kessié e Wenderson Galeno; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle
Al-Nassr - Momento e escalação
O Al-Nassr vive uma excelente fase e, por isso, ocupa a liderança isolada do Campeonato Saudita. A equipe está invicta há cinco partidas, somando vitórias e empates. No jogo mais recente, empatou em 2 x 2 com o Al-Ettifaq e, antes disso, venceu o Al-Okhdood por 3 x 0 e goleou o Al-Zawra'a por 5 x 1, resultados que evidenciam a força ofensiva e a consistência do time na competição.
Para o próximo compromisso, o meia Sami Al-Najei ainda é dúvida após relatar dores no joelho na partida anterior. Já os desfalques confirmados são o ponta-esquerda Sadio Mané, que cumpre obrigações com sua seleção, e o zagueiro Mohamed Simakan, afastado devido a dores no tendão.
Provável escalação do Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Alamri e Boushal; Brozovic, Ângelo Gabriel, Wesley e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus
Confronto direto e estatísticas de Al-Ahli e Al-Nassr
O histórico recente entre Al-Ahli e Al-Nassr é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Al-Ahli e Al-Nassr
- 23/08/2025 - Al-Nassr 2 x 3 Al-Ahli – (Supercopa Saudita)
- 13/02/2025 - Al-Ahli 2 x 3 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)
- 13/09/2024 - Al-Nassr 1 x 1 Al-Ahli – (Campeonato Saudita)
- 15/03/2024 - Al-Ahli 0 x 1 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)
- 22/09/2023 - Al-Nassr 4 x 3 Al-Ahli – (Campeonato Saudita)
Estatísticas e curiosidades de Al-Ahli x Al-Nassr
- O Al-Nassr teve ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos
- 50% das partidas do Al-Nassr nesta temporada terminaram com gols para os dois lados
- O Al-Ahli também apresenta esse padrão, com ambos marcam e pelo menos três gols em quatro dos últimos cinco confrontos
- O Al-Nassr registrou mais de 2,5 gols em 80% de suas partidas na temporada 2025
- As duas equipes somam, juntas, média de 5,7 gols por partida
Comparação de Odds para Al-Ahli x Al-Nassr
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Ambos marcam: Sim
|Ambos marcam: Não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Al-Ahli x Al-Nassr
- Al-Nassr vence (1,82 na Betsson)
- Al-Nassr marca o primeiro gol (1,55 na Betsson)
- Ambos marcam (1,50 na Betsson)
- Mais de 2,5 Gols (1,50 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias