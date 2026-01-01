Al-Ahli x Al-Nassr – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Al-Ahli x Al-Nassr, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto acontece nesta sexta-feira, 2 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah, com transmissão ao vivo na Band TV e Canal GOAT. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Al-Ahli x Al-Nassr (02/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Al-Nassr entra em campo como o principal favorito para o confronto diante do Al-Ahli. A equipe vem demonstrando grande consistência nas partidas recentes, o que explica sua liderança na tabela do Campeonato Saudita. Com um elenco tecnicamente superior e um sistema de jogo bem ajustado, o time tem apresentado ótimo desempenho tanto atuando em casa quanto fora, o que fortalece ainda mais o palpite para uma vitória como visitante.

Já o Al-Ahli vive um momento razoável na temporada, conseguindo resultados positivos pontuais, mas ainda sem a regularidade necessária para competir de igual para igual contra as principais forças da liga. Diante de um rival direto e tecnicamente mais forte como o Al-Nassr, a tendência é que a equipe encontre dificuldades para se impor, especialmente nos momentos decisivos da partida.

O Al-Nassr venceu os últimos cinco confrontos diretos fora de casa

Em outras partidas, o Al-Nassr venceu nove dos últimos dez jogos como visitante

A equipe visitante não perde há cinco partidas

Outros palpites para Al-Ahli x Al-Nassr

O segundo melhor palpite é para o Al-Nassr sair na frente do placar, marcando logo nos primeiros minutos e levando a vantagem para o intervalo. A equipe repetiu esse padrão em quatro dos últimos cinco jogos, evidenciando um ataque eficiente, organizado e com alto poder de finalização.

Ainda assim, é importante considerar uma possível reação do Al-Ahli. Mesmo sendo tecnicamente inferior e ocupando a terceira colocação, trata-se de um time competitivo, que costuma se impor quando atua em casa. O mercado de ambos marcam surge como uma alternativa viável, já que esse cenário ocorreu em nove dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes.

Além disso, o próprio Al-Ahli contribui para esse prognóstico, tendo registrado gols dos dois lados em 56% de suas partidas na temporada 2025. Para fechar, o palpite de mais de 2,5 gols se mostra bastante consistente para um duelo entre equipes do topo da tabela. O Al-Nassr marcou ao menos três gols em 13 dos últimos 14 jogos, reforçando a expectativa de um confronto movimentado e com placar elevado.

Análise e Forma dos Times

Al-Ahli - Momento e escalação

O Al-Ahli ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato Saudita e vive um momento apenas razoável na temporada. A equipe venceu o Al-Fayha por 2 x 0 na última rodada, mas, anteriormente, foi derrotada pelo Al-Fateh por 2 x 1. Esse desempenho reflete a dificuldade do time em manter regularidade, alternando bons resultados com tropeços ao longo do campeonato.

Para o confronto, o Al-Ahli terá desfalques importantes. O goleiro Édouard Mendy, o ponta Riyad Mahrez e o volante Franck Kessié estão fora por estarem a serviço de suas respectivas seleções, o que pode impactar diretamente o rendimento da equipe, especialmente nos setores defensivo e ofensivo.

Provável escalação do Al-Ahli: Abdulrahman Al-Sanbi; Mohammed Sulaiman Baker, Roger Ibanez, Merih Demiral e Ali Majrashi; Enzo Millot e Valentin Atangana; Matheus Gonçalves, Franck Kessié e Wenderson Galeno; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle

Al-Nassr - Momento e escalação

O Al-Nassr vive uma excelente fase e, por isso, ocupa a liderança isolada do Campeonato Saudita. A equipe está invicta há cinco partidas, somando vitórias e empates. No jogo mais recente, empatou em 2 x 2 com o Al-Ettifaq e, antes disso, venceu o Al-Okhdood por 3 x 0 e goleou o Al-Zawra'a por 5 x 1, resultados que evidenciam a força ofensiva e a consistência do time na competição.

Para o próximo compromisso, o meia Sami Al-Najei ainda é dúvida após relatar dores no joelho na partida anterior. Já os desfalques confirmados são o ponta-esquerda Sadio Mané, que cumpre obrigações com sua seleção, e o zagueiro Mohamed Simakan, afastado devido a dores no tendão.

Provável escalação do Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Alamri e Boushal; Brozovic, Ângelo Gabriel, Wesley e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus

Confronto direto e estatísticas de Al-Ahli e Al-Nassr

O histórico recente entre Al-Ahli e Al-Nassr é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Al-Ahli e Al-Nassr

23/08/2025 - Al-Nassr 2 x 3 Al-Ahli – (Supercopa Saudita)

13/02/2025 - Al-Ahli 2 x 3 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)

13/09/2024 - Al-Nassr 1 x 1 Al-Ahli – (Campeonato Saudita)

15/03/2024 - Al-Ahli 0 x 1 Al-Nassr – (Campeonato Saudita)

22/09/2023 - Al-Nassr 4 x 3 Al-Ahli – (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Ahli x Al-Nassr

O Al-Nassr teve ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos 50% das partidas do Al-Nassr nesta temporada terminaram com gols para os dois lados O Al-Ahli também apresenta esse padrão, com ambos marcam e pelo menos três gols em quatro dos últimos cinco confrontos O Al-Nassr registrou mais de 2,5 gols em 80% de suas partidas na temporada 2025 As duas equipes somam, juntas, média de 5,7 gols por partida

Comparação de Odds para Al-Ahli x Al-Nassr

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Ambos marcam: Sim Ambos marcam: Não Betsson 1,52 2,38 Betano 1,52 2,42 Bet365 1,43 4,25

Resumo dos palpites do Lance! para Al-Ahli x Al-Nassr

