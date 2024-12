Cristiano Ronaldo no Botafogo? Web brinca após publicação de Alex Telles

A torcida do Botafogo foi à loucura na web após uma postagem do lateral-esquerdo Alex Telles nas redes sociais, nesta terça-feira (10). O camisa 13 do Alvinegro republicou uma imagem de Cristiano Ronaldo e, de acordo com alguns internautas, "indicou" uma possível chegada do astro português ao Glorioso.

Alex Telles e Cristiano Ronaldo

A mensagem promovida pelo jogador foi curta. Em uma simples frase, ele questionou o cinco vezes melhor do mundo: "O que vem por aí?". A publicação foi o suficiente para fazer os torcedores do Botafogo especularem a chegada de Cristiano Ronaldo no clube.

Vale lembrar que Alex Telles e o atacante português já atuaram juntos em duas ocasiões. A primeira aconteceu no Manchester United, durante a temporada do futebol inglês de 2022. Posteriormente, os dois voltaram a participar do mesmo elenco no Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2023.

O clube árabe foi o último time de Alex Telles antes da chegada ao Botafogo, em setembro deste ano. Com muito humor, internautas indicaram um suposto plano do jogador para que Cristiano Ronaldo realizasse a mesma decisão na carreira. Veja a publicação do jogador do Glorioso abaixo.

Alex Telles citou Cristiano Ronaldo em uma publicação nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

