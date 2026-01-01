Confira como foi a virada de ano de Neymar após renovação com o Santos

O atacante do Santos Neymar passou a virada do ano ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e dos filhos Davi Lucca, Mavie e Mel, na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O camisa 10 do Peixe fez poucos registros do momento de comemoração em suas redes sociais, mas organizou uma festa para amigos e familiares, com direito a um letreiro de 2026 e queima de fogos.

O jogador ainda não se manifestou oficialmente sobre a permanência no Santos para a próxima temporada. Na última quarta-feira (31), o Peixe utilizou as redes sociais para dar uma dica sobre a renovação do atleta, explorando a estética da série norte-americana Stranger Things.

O anúncio foi antecipado, e a grande surpresa é que o contrato será válido até o final do ano que vem, e não apenas até a Copa do Mundo, como era especulado anteriormente.

Apesar disso, o clube ainda não fez um anúncio oficial detalhando a renovação. Neymar também não se pronunciou publicamente sobre a continuidade no clube do coração.

Neymar ao lado da esposa Bruna Biancardi no Ano Novo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Neymar no Santos:

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro de 2025, após 12 anos atuando no exterior. Na última temporada, ajudou o time a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou 11 gols em 30 partidas, mas precisou conviver com quatro lesões, que o impediram de engatar uma sequência maior de jogos pela equipe da Baixada Santista.

Em 2026, o Peixe disputará a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O elenco santista se reapresenta nesta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé, de olho na estreia no estadual, marcada para o dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.