Neymar nem chegou ao Al-Hilal, mas já tem destino para 2026. O atacante cumprirá os dois anos de contrato no futebol árabe antes de retornar ao Brasil para se tornar camisa 10 do Flamengo, de acordo com o roteiro do Craque Neto. O apresentador do 'Os Donos da Bola' garantiu que o atleta ainda vestirá a camisa do Rubro-Negro antes de se aposentar.