Horácio Peralta estreou pelo Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Peñarol, pela Taça Cidade de Montervideo, no Centenário, em fevereiro de 2006. A despedida do clube ocorreu sete meses depois, em setembro, no triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.